İzmir'de otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir'in Buca ilçesinde Y.B. (18) idaresindeki 35 AY 0837 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi Kaynaklar mevkisinde kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.
Kazanın şiddetiyle takla atan otomobil, kaldırıma çıkarak durabildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede araçta bulunan Batuhan Kahraman'ın (18) yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki P.A.G. (18) Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedavi altına alınan yaralılardan P.A.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.