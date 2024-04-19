Lisede iğrenç olay... Okul müdürü tutuklandı

Elazığ'da bazı öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla bir süre önce gözaltına alınan okul müdürü G.C, önce çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Devam eden soruşturma sürecinde bir öğrenci daha okul müdürü hakkında şikayette bulundu. Savcılık kararıyla tekrar gözaltına alınan G.C, adliyeye sevk edildi.
9 öğrenciyi taciz ettiği öne sürülen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Konuyu takip eden avukat Eda Vural, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 1 öğrencinin şikayetiyle başlayan soruşturmada şikayetçi sayısının 9'a çıktığını belirterek, "Savcılık makamı tutuklama talebiyle şüpheliyi sulh ceza hakimliğine sevk etti ve sulh ceza hakimliği bugün tutuklama kararı verdi. Biz verilen kararın doğru ve yerinde olduğu kanaatindeyiz." diye konuştu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.