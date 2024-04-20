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Boşanma aşamasındaki eşine önce tecavüz etti, ardından bıçaklayarak öldürdü

Ankara'da Kerim Coşkun isimli erkek, 6 aylık uzaklaştırma kararının sona ermesinin ardından boşanma aşamasındaki eşini Yonca Kazan Coşkun'a, oğlunun telefonundan "Anne çok hastayım, okulun bahçesinde seni bekliyorum" mesajı gönderdi. Yonca Kazan Coşkun, hasta olduğunu düşündüğü oğlunun yanına gitmek için kapıyı açtığı sırada eve giren Kerim Coşkun tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Demirören Haber Ajansı
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Boşanma aşamasındaki eşine önce tecavüz etti, ardından bıçaklayarak öldürdü mask

Ankara’da yaşayan Yonca Kazan Coşkun, 2013 yılında belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan Kerim Coşkun ile evlendi.

Korona virüs salgını döneminden itibaren aralarında başlayan geçimsizliğin ardından eşinin kendisine şiddet uyguladığını öne süren Yonca Kazan Coşkun, 7 ay önce ise boşanmaya karar verdi.

Eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran kadın, boşanma davası açtıktan sonran annesinin yanına döndü. 10 ve 7 yaşındaki çocuklar ise babalarında kaldı.

OĞLUNUN TELEFONUNDAN MESAJ GÖNDERDİ

6 aylık uzaklaştırma kararının sona ermesinin ardından Kerim Coşkun, 15 Nisan'da eşinin oturduğu binaya girerek, oğlunun cep telefonundan, "Anne çok hastayım, okulun bahçesinde seni bekliyorum" mesajı gönderdi.


Yonca Kazan Coşkun, oğlunun hasta olduğunu düşünerek yanına gitmek için kapıyı açtığı sırada dışarıda bekleyen Kerim Coşkun, eve girdi.

Eşinin belindeki bıçağı fark eden Yonca Kazan Coşkun, banyoya kaçtı. Kerim Coşkun, banyo kapısını kırıp içeriye girerek eşini bıçakladı.

Yonca Kazan Coşkun, olay yerinde hayatını kaybederken, Kerim Coşkun, gelen polis ekiplerine teslim oldu.

“TUTUKLANDI”

Binaya giriş ve çıkış anı güvenlik kamerasına yansıyan Kerim Coşkun, savcılıktaki ifadesinde, eşiyle pandemi döneminden itibaren cinsel konularda sorunlar yaşadıklarını, eşinin olay günü kendisine hayatında başka birisi olduğunu söyleyerek, "Sen erkek misin, erkeklik görevini yapıyor musun?" dediğini ileri sürdü.


Kerim Coşkun, sevk edildiği nöbetçi mahkemede tutuklandı.

"BIÇAĞINI ÇIKARIP TECAVÜZ EDİYOR"

Yonca Kazan Coşkun ise Ankara'da yakınlarının katıldığı cenaze töreni ardından toprağa verildi.

Yonca Kazan Coşkun'un kardeşi Özge Kazan (22), "Katil zanlısı olay günü binanın kapısı içeriden çıkan bir kişi tarafından açılınca içeriye giriyor. Burada yangın merdiveninde saklanıyor. Ablam onu engellediği için çocuğunun telefonundan 'Anne ben çok hastayım, beni okuldan alır mısın' diye yazıyor. Ablam da 'Oğlum ben hastayım, gelemem' diye mesaj atıyor. Daha sonra eşini arıyor, eşi 'işteyim gidemem' diyor. Ablam hazırlanıp çıkmak üzereyken katil onu içeriye atıyor. İçeriye girdikten sonra bıçağını çıkarıp tecavüz ediyor. Ablam bu olay gerçekleştikten sonra banyoya saklanıp kapıyı kilitliyor. Ütüyle kapının kolunun yan tarafını deliyor. Sırtından 3 kez bıçaklıyor. Ablam zaten kan kaybından hayatını kaybediyor. Hiçbir şey olmamış gibi binadan çıkıyor" dedi.

“ABLAMA KASIM AYINDAN BU YANA ÇOCUKLARINI GÖSTERMİYORLARDI”

Özge Kazan, ablasının yaklaşık 1 yıldır boşanmaya çalıştığını söyleyerek, "Her seferinde 1 aylık uzaklaştırma aldırıyordu. Katil ablamla konuşup 'Çocuklarını görmek istiyorsan uzaklaştırma kararı alma' dedi. Ablama kasım ayından bu yana çocuklarını göstermiyorlardı. Ablam da çocuklarını özlediği için uzaklaştırma kararını aldırmadı. Ablam kafede çalışıyordu. İşe giriş çıkış saatlerini takip ederek öğrenmiş. Planlayarak, tasarlayarak evine gidiyor. Zanlının en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

# karar, Ankara, oldu, cenaze

20 Nis 2024 - 05:35 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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