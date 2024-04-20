BAŞKAN BÜYÜKAKIN'IN VEKİLLERİ BELLİ OLDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısı öncesinde bugün AKP Grubu toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Başkan Tahir Büyükakın, iki başkan vekili belirlendiğini açıkladı. Büyükakın’ın ilk Başkan Vekili kentin batı yakasında temsilen Gebzeli Hasan Soba olurken, diğer Başkan Vekili ise geçtiğimiz senelerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde katip üyeliği yapan ve milletvekili adayı olmak için görevinden istifa eden, 2024 seçimlerinde tekrar meclis üyesi seçilen Gölcüklü Berna Abiş oldu.