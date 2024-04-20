Hodri Meydan: "Başkan adaylarının basın açıklamaları kulübümüze faydadan çok zarar veriyor"

Kocaelispor taraftar grubu Hodri Meydan Giresunspor- Kocaelispor maçının ardından gündeme dair açıklamada bulundu. Hodri Meydan resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Takımımızın son 4 final maçının kaldığı bu dönemde gerek basında yer alan başkanlık adaylarının isimlerinin medyada dolaşması, gerekse de başkan adaylarının basınımıza yapmış olduğu açıklamalar şu an için kulübümüze faydadan çok zarar vermektedir. Sezonun bitişiyle birlikte önümüzde bir kongre süreci zaten olacaktır. Sezon sonuna kadar gündemimiz kesinlikle Kocaelisporumuzun başarısı ve şampiyonluk hedefini gerçekleştirmek adına oyuncularımızı sonuna kadar desteklemek, motive etmek olmalıdır. Gerek bugüne kadar duyduğumuz, gerekse de bundan sonra duyma ihtimalimiz olan başkan adaylarının bu hassas süreçte planlarını ve adaylıklarını sezon sonu yapılacak olan kongrede camiamızla paylaşmaları hepimiz için en hayırlısı olandır. Bu şehirde ön planda tutulması gereken tek şey Kocaelispordur. "Bu vesileyle özellikle başkan adayları başta olmak üzere; bu şehrin tüm dinamiklerini şu an da şampiyonluk yolunda olan takımımıza (MADDİ, MANEVİ) desteğe davet ediyoruz."