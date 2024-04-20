Ümraniyespor, Kocaelispor maçı için bedava bilet dağıtıyor

FORMU DOLDUR, BİLETİ KAP
Trendyol 1. Lig’de artık son 4 haftaya girildi. Play - Off içinde olan takımlar ve küme düşme rekabeti içinde olan takımlar artık daha da hırslı bir şekilde maçlarını oynuyorlar. Kocaelispor, pazartesi akşamı Ümraniyespor ile deplasmanda mücadele edecek. Ligde 14. sırada yer alan Ümraniyespor, küme düşme tehlikesi ile karşı karşıya. Taraftar desteği ile maçlarını kazanmak isteyen Ümraniye, Kocaelispor maçı için ücretsiz bilet dağıtmaya başladı. Ümraniyespor’un belirlediği formu dolduran herkesin Passolig kartına bilet tanımlaması yapılacak. Hafta içi Kocaelispor’un ek kontenjan talebinin de neden kabul edilmediği bu sayede anlaşılmış oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.