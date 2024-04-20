Kocaelispor kampa girecek

1 GECE KONAKLANACAK

Normal şartlarda günübirlik olarak düşünülen Ümraniyespor deplasmanında değişikliğe gidildi. Temsilcimiz bugün ve yarın Brunga Tesisleri’nde maçın hazırlıklarını sürdürecek. Yarın yapılacak olan sabah antrenmanının ardından İstanbul’a doğru yola çıkılacak. Burada çalışmalarını sürdürmek için kampa girecek olan temsilcimiz, bir gece konaklayıp maç saatini bekleyecek.