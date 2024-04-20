Kocaelispor kampa girecek

1 GECE KONAKLANACAK
Normal şartlarda günübirlik olarak düşünülen Ümraniyespor deplasmanında değişikliğe gidildi. Temsilcimiz bugün ve yarın Brunga Tesisleri’nde maçın hazırlıklarını sürdürecek. Yarın yapılacak olan sabah antrenmanının ardından İstanbul’a doğru yola çıkılacak. Burada çalışmalarını sürdürmek için kampa girecek olan temsilcimiz, bir gece konaklayıp maç saatini bekleyecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.