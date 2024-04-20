Umman Türkiye'ye yılda yaklaşık 1 milyon ton LNG sevk edecek

Umman, BOTAŞ ile sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) satış anlaşması imzalandığını duyurdu.

Umman'ın resmi haber ajansında yer alan habere göre, Umman 2025 yılında başlayacak 10 yıllık bir anlaşma kapsamında Botaş'a yılda yaklaşık 1 milyon ton LNG sevkiyatı yapacak.

' YENİ PAZARA ERİŞİM'

Bu anlaşmaya ilişkin yorum yapan Umman LNG CEO'su Hamed Mohammed Al Nu'amani, "BOTAŞ ile yapılan anlaşma, Umman'dan yılda 1 Milyon ton LNG alımı yoluyla yeni bir pazara erişini artırıyor" dedi.

Nu'amani ayrıca, büyüyen bir pazar olan Avrasya'da bulunan stratejik bir ortak olan Türkiye ile yaptıkları anlaşmaların portföy güçlendirmesi için önemli olduğunu söyledi.

Kaynak: SÖZCÜ