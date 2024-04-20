Ücretli çalışan sayısı şubatta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, Şubat 2024 dönemine ait Ücretli Çalışan İstatistikleri'ni açıkladı.
Buna göre; sanayi, inşaat ve ticaret- hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 arttı.
Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 14 milyon 515 bin 778 kişi iken, 2024 yılı Şubat ayında 15 milyon 104 bin 259 kişi oldu.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Şubat ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,5 arttı, inşaat sektöründe yüzde 14,1 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 4,4 arttı.
AYLIK YÜZDE 0,6 ARTTI
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 arttı.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Şubat ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,1 arttı, inşaat sektöründe yüzde 1,8 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,6 arttı.
Kaynak: SÖZCÜ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.