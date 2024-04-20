ALES SINAVI YARIN GERÇEKLEŞECEK

ALES sınavı için giriş belgelerinin açıklanmasının ardından araştırmalar hız kazandı. Eğitimine devam etmek ve akademik kariyer hedeflerin giriş yaptığı ALES giriş belgesini T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecekler.
ALES SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre ALES Sınavı 21 Nisan Pazar günü saat 10.15'te yapılacak.
ÖSYM'DEN ALES SINAV UYARISI
ÖSYM, sınava katılacak adaylara saat uyarısında bulundu. ÖSYM tarafından yapılan duyuru şu şekilde;
“21 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-ALES/1 sınavı için adaylar, 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.”
ALES SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
2024/ ALES 1 için adayların sınavı saat 10.15'de başlayacak.
ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
ALES KAÇ DAKİKA?
ALES sınavında adaylara 150 dakika süre verilecek. ALES saat 10:15’te başlayacak, 12:45’te bitecek. Adaylara sınavda 50 sayısal, 50 sözel sorusu sorulacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.