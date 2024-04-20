Skhirtladze, Bandırma maçında dönüyor

5 MAÇLIK CEZA SONA ERİYOR
Kocaelispor’un devre arasında golcü açığını gidermek için Dinamo Tiflis’ten transfer ettiği Davit Skhirtladze, 4 hafta önce Tuzlaspor ile oynanan maçta rakibine yaptığı temas sonrasında 5 maçlık ceza almıştı. Gürcü oyuncunun cezası Ümraniyespor maçından sonra bitecek. Skhirtladze, Bandırmaspor maçı ile yeniden Yeşil - Siyahlı formaya kavuşacak. 4 haftalık maç eksiği olan Gürcü oyuncu hemen ilk 11’de başlamayacak ancak, teknik direktör Mustafa Gürsel için gol yollarında önemli bir alternatif olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.