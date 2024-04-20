Skhirtladze, Bandırma maçında dönüyor

5 MAÇLIK CEZA SONA ERİYOR

Kocaelispor’un devre arasında golcü açığını gidermek için Dinamo Tiflis’ten transfer ettiği Davit Skhirtladze, 4 hafta önce Tuzlaspor ile oynanan maçta rakibine yaptığı temas sonrasında 5 maçlık ceza almıştı. Gürcü oyuncunun cezası Ümraniyespor maçından sonra bitecek. Skhirtladze, Bandırmaspor maçı ile yeniden Yeşil - Siyahlı formaya kavuşacak. 4 haftalık maç eksiği olan Gürcü oyuncu hemen ilk 11’de başlamayacak ancak, teknik direktör Mustafa Gürsel için gol yollarında önemli bir alternatif olacak.