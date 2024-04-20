Derince, Soma ile kritik sınava çıkacak

HAYDİ DERİNCE, ÇIK ŞU ATEŞ HATTINDAN

TFF 2. Lig’deki temsilcimiz Belediye Derincespor, yarın sahasında Somaspor’u konuk edecek. 34 puanla, averaj farklı ile 15. sırada yer alan sarı - lacivertliler, kritik Somaspor karşılaşması için hazır haldeler. Temsilcimizi 34 puanlı Sarıyer ve 33 puanlı Düzcespor takip ediyor. Derince’nin bu maçı kesinlikle kazanması gerekiyor. Ligde son 3 haftaya girilirken temsilcimizin rahat bir nefes alması şart. Bundan sonraki tüm maçlara talip olan Belediye Derincespor’un, Somaspor ile oynayacağı kritik karşılaşma, yarın saat 15.00’te Belediye Derince Doğal Çim Sahası’nda oynanacak.