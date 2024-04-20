Bizim kızlar Türkiye finallerinde!

GURUR DUYUYORUZ

Geçen sene Kocaeli’de, Türkiye şampiyonu olan Gölcük Şehit Onbaşı Adem Başoğlu Ortaokulu, bu yılda da adını Türkiye finallerine yazdırmayı başardı. Kızlarımız, Yalova’da düzenlenen yarı finallerde önce Küçükçekmece Tema Ortaokulu’nu 7-2, sonrasında ise Kapaklı Gazi Ortaokulu’nu 7-0 mağlup etti. Kızlarımız önceki gün ise adını Türkiye finallerine yazdırmak için Bilecek Murat Hüdavendigar Ortaokulu ile mücadele etti. Adem Başoğlu Ortaokulu, rakibini 4-0 yenerek Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.