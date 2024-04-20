Bizim kızlar Türkiye finallerinde!

GURUR DUYUYORUZ
Geçen sene Kocaeli’de, Türkiye şampiyonu olan Gölcük Şehit Onbaşı Adem Başoğlu Ortaokulu, bu yılda da adını Türkiye finallerine yazdırmayı başardı. Kızlarımız, Yalova’da düzenlenen yarı finallerde önce Küçükçekmece Tema Ortaokulu’nu 7-2, sonrasında ise Kapaklı Gazi Ortaokulu’nu 7-0 mağlup etti. Kızlarımız önceki gün ise adını Türkiye finallerine yazdırmak için Bilecek Murat Hüdavendigar Ortaokulu ile mücadele etti. Adem Başoğlu Ortaokulu, rakibini 4-0 yenerek Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.