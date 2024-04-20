- Ekonomi

TZOB Başkanı Bayraktar:" Sera ürünlerinde fiyatlar düşüyor"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Sebze seracılığının yoğun olarak yapıldığı Antalya ve Mersin illerinde bulunan Ziraat Odalarımızdan alınan bilgilere göre, bayram sonrasında örtü altı sebze ürünlerinde önemli fiyat düşüşleri görülüyor" dedi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
TZOB Başkanı Bayraktar:" Sera ürünlerinde fiyatlar düşüyor" mask

TZOB Başkanı Bayraktar, Türkiye'de örtü altı üretimini, sera ürünlerindeki fiyat düşüşlerini ve çiftçilerin belediyelerden beklentileri ile ilgili bir açıklama yaptı. Seracılık dünyada önemli bir sektör hâline geldiğini belirten Bayraktar şunları dedi:

“Seracılık ülkemizde de son yıllarda hızla atılım ve gelişme göstermiş olup, dünyada dördüncü, Avrupa’da ise İspanya’nın ardından ikinci sırada yerini aldı.  Ülkemizde 73 ilde, toplam 764 bin 207 dekar alanda örtü altı üretim yapılıyor.  Örtü altı üretim alanlarının yüzde 40,7’si Antalya’da, yüzde 24,6’sı Mersin’de, yüzde 15,6’sı Adana’da ve yüzde 4,3’ü Muğla’da bulunuyor. 2023 yılında seralarda yapılan toplam üretim 8 milyon 956 bin 951 ton olup bu üretimin yüzde 89’unu sebzeler oluşturuyor.

Sebze seracılığının yoğun olarak yapıldığı Antalya ve Mersin illerinde bulunan Ziraat Odalarımızdan alınan bilgilere göre, bayram sonrasında örtü altı sebze ürünlerinde önemli fiyat düşüşleri görülüyor. Bu illerde son 15 günde biber ortalama 45 liradan 15 liraya, salatalık ortalama 17 liradan 3 liraya, domates 21 liradan 15 liraya, patlıcan 27 liradan 6 liralara kadar düştü. Bu fiyatlarla çiftçilerimiz zarar ediyor. Mevsim normalleri üzerinde gerçekleşen hava sıcaklığıyla sera üretiminde artan verim ve ürünlerin erken hasat olgunluğuna gelmesiyle arzda artış görülüyor. Arzda yaşanan artışın yanı sıra, bu günlerde ihracata giden ürünün azalması ve özellikle Ramazan Bayramı nedeniyle zincir marketlerin alımlarında görülen azalmayla fiyat düşüşleri yaşanıyor.”

“Çiftçinin ürettiği yok pahasına satılmaması için pazarlama sorunu çözülmelidir”

“Çiftçimiz her zaman olduğu gibi üreterek ülkemizin gıda ihtiyacını karşılamak adına gereğini yapıyor. Ancak, zaman zaman ürettiği ürün çiftçilerimize sorun oluyor. Özellikle yaş sebze ve meyve çabuk bozulduğu için pazarlama sorunu daha fazla yaşanıyor" diyen Bayraktar şöyle devam etti:

"Bu nedenle yaş sebze ve meyve pazarlamasının ayrı bir önemi bulunuyor. Örtü altı üretimin yaygın olduğu illerde yaş sebze ve meyve pazarlanmasına yönelik üretici birlikleri ve kooperatifler mevcut olsa da, bu birliklerin piyasayı etkileyecek ve düzenleyecek gücü bulunmuyor. Hatta kurulan bazı birlikler ne yazık ki varlığını sürdüremeyerek, kapandı.
Ürün pazarlamaya yönelik örgütlerin mali ve idari yönden güçlenmesi ve tarımsal pazarlamada etkin olması için mevzuatlarda gereken düzenlemeler yapılmalıdır.”

“Semt pazarlarında üreticilere daha fazla yer ayrılmalı, üretici pazarları her ilçede kurulmalıdır”

Çabuk bozulabilen sebze ve meyvelerde arzda dönemsel yaşanan yoğunluklarda çiftçilerin zarar etmemesi ve yetiştirilen ürünlerin heba olmaması için, belediye adına alımlar yapılması gerektiğini vurgulayan Bayraktar şu değerlendirmeyi yaptı:

"Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik hükümlerinde pazar yerlerinin en az yüzde 20’sinin özel satış yeri olarak üreticilere ayrılması hükmü bulunuyor. Ürettiği ürünü doğrudan semt pazarında satmak isteyen üreticimize tüm belediyeler yer ayırmalı ve ayrılan alan yüzde 20 ile sınırlandırılmamalıdır. Bu sınırlama özellikle ürün arzındaki artış nedeniyle kendi ürününü pazarda satmak isteyen üreticilerimize engel teşkil ediyor. Yine belediyelerce belirlenecek günlerde sadece üreticilerimizin ürettiği ürünü halka doğrudan sunabileceği üretici pazarlarının her il ve ilçede kurulması sağlanmalıdır. Gıda fiyatları üzerinden haksız kazanç elde etmeye yönelik hareketler konusunda belediyelerde denetimlerini artırmalı, piyasa üzerinde bozucu etkisi olanlara ceza uygulamalıdır.”

“Belediyeler ilinde ilçesinde üretim yapan çiftçisine destek vermelidir”

Yerel seçimler öncesi 6360 Sayılı Kanunla Büyükşehir belediyelerinin tarım sektörüne yönelik sorumluluklarının arttığını, çiftçilerin belediyelerden beklentileri olduğunu dile getirdiklerine dikkat çeken Bayraktar, "Bugün tekrar ifade etmek istiyorum ki Belediyeler ilinde ilçesinde üretim yapan çiftçisine her türlü desteğini yapmalıdır” diye konuştu.

Bayraktar, çiftçilerin ana başlıklar halinde belediyelerden beklentileri ise şöyle sıraladı:

-Tarım arazileri ve mera alanları korunmalı, her ne gerekçeyle olursa olsun bu alanların imara açılmasına izin verilmemelidir.

-Kırsalda genç nüfusu tutabilmek için sosyal alanlar artırılmalıdır.

-Belediyeler ve Ziraat Odaları birlikte hareket etmelidir.

-Pazarlama kooperatiflerinin kurulmasına destek olmalıdır.

-Girdi, tarım alet, fide, fidan vb. destelerini düzenli olarak vermelidir.

-Kırsal Alanlara altyapı hizmetleri artırılmalıdır.

-Belediyeler, DSİ ile birlikte hareket ederek tarımsal sulama kanallarının bakım ve temizliği konusunda destekte bulunmalıdır.

-Tarımsal ürün işleme tesisleri kurulmalıdır.

-Yenilenebilir Enerji kaynaklarının kurulmasına destek olmalıdır.

-Kırsal Turizm ile kırsalda gelirin artırılması sağlanmalıdır.”

# zarar, türkiye, dikkat, ifade

20 Nis 2024 - 09:19 - Ekonomi

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.460.478 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Elektrik Teknikeri / Teknisyeni Aranıyor

Meslek Lisesi veya Meslek Yüksek Okullarının Otomasyon, Elektrik, Elektronik veya Mekatronik bölümü mezunu, Endüstriyel otomasyon konusunda minimum 2...

0 262 323 26 06 GENESİS GENEL ELEKTRİK ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

1000 ADET KARTVİZİT

350 GR MAT KUŞE MAT SELEFON 2 YÖN BASKI TASARIM DAHİL 600 TL+KDV

05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.

ZAYİ İLANI

Zayi ilanı (kayıp ilanı) vermek için arayınız.

05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.

OTEL İÇİN ELEMANLAR ARANIYOR

BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ ARIYORUZ ERKEK RESEPSİYON PERSONELİ ARIYORUZ Başvuru ve Detaylı Bilgi için bize ulaşın.

05323730041 TRIANGLE LIFE SUIT

TEMİZLİK ELEMANI ARANIYOR

Yahya Kaptan'da Halı Sahada Yatılı Çalışacak BAY temizlik elemanı aranıyor

05324212715

DİKKAT! İŞ İLANI!

Demir Çelik Fabrikasında paketleme bölümünde çalıştırılmak üzere 30 kişilik erkek personel alımı yapılacaktır. 20.000 TL MAAŞ+SERVİS+YEMEK ÜCRETİ+DEVA...

05323404389

bayan eleman

gebze organize san.bulunan restoranımıza 35 yaşa kadar bayan salon içi servis elemanı arıyoruz

0(507) 979 02 12 EGELİLERYEMEK IŞLT.

SAĞLIK PERSONELİ ARANIYOR

Kocaeli Merkez'de bulunan bir OSGB de çalışmak üzere sağlık personeli (hemşire, hemşir, ATT veya paramedik) aranmaktadır.

0530 142 46 11

İLAN VER-ELEMAN BUL

Hızlıca eleman bulmak mı istiyorsunuz? Tam yerindesiniz. İlanınızın burada ve basılı gazetemizde çıkmasını ister misiniz? İlan metninizi ilanservis...

05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL