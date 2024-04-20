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MHP Körfez’den belediye çıkarması

MHP Körfez İlçe Başkanı Doğan Bekiroğlu ve parti yöneticileri Körfez Belediyesinin yeni başkan yardımcılarına hayırlı olsun ziyaretinde gerçekleştirdi

MHP Körfez’den belediye çıkarması mask
MHP Körfez’den belediye çıkarması
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Haluk Balaban'ın haberine göre, Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP) Körfez İlçe Başkanı Doğan Bekiroğlu, geçtiğimiz günlerde beraberindeki parti yöneticileri ile birlikte Körfez Belediyesine adeta bir çıkarma yaptı. İlk olarak 31 Mart’ta yeniden belediye başkanı seçilen Şener Söğüt ile bir araya gelen Bekiroğlu ve beraberindeki MHP’liler, ardından ataması yapılan yeni ve görevlerine devam eden belediye başkan yardımcıları ile bir araya geldi.

MHP Körfez’den belediye çıkarması

“PARTİMİZİ TEMSİL EDECEK”

MHP’li yöneticiler, parti kontenjanından AKP listelerine alan meclis üyelerinden olan Ahmet Erdemiş’in Körfez Belediyesinde yapılan atama ile belediye başkan yardımcılığına getirilmesinden dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Erdemiş ile makamında bir araya gelen ve kendisine başarılar dileğini ileten ilçe başkanı Doğan Bekiroğlu, kendisinin partilerini en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını dile getirdi.

BAŞKAN YARDIMCILARINA AYRI AYRI ZİYARET

MHP’li yöneticiler; partili belediye başkan yardımcısı Ahmet Erdemiş’in yanı sıra diğer başkan yardımcıları; İbrahim Çırpan, Levent Yılmaz ve Osman Yurt ile de makamlarında ayrı ayrı bir araya geldi. Bekiroğlu, “Başkan yardımcılarımıza hayırlı olsun dileklerimizi sunduk. Allah muvaffak etsin” diye konuştu. 

# ilçe, AKP, yeni, MHP

20 Nis 2024 - 09:27 - Siyaset

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