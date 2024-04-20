Kartepe yaya üst geçidi asansörü ne zaman hizmete girecek?

Gazetemize ulaşarak konuyla ilgili bilgi veren vatandaşımız, " Kartepe Dumlupınar Mahallesi ile İstasyon mahallesi arasında yapılan yaya üst geçidi asansörü ne zaman hizmete girecek? Bu üst geçit boyaları da henüz tamamlanmadı. Yapılan boyalarda şimdiden paslandı"