Başiskele'de tehlikeli anlar!

Gazetemizin Whatsapp İhbar Hattı'na ulaşan vatandaşımız konuyla ilgili şu bilgileri verdi:
"Burası Başiskele Ortaokulu. Okulun çatısında bir öğrenci geziyor. Anladığım kadarıyla top kaçmış onu arıyor. Ama herhangi bir yetkili yok ortada. Öğrenci tek başına. Öğrenci çatıya bu kadar rahat nasıl çıkabiliyor. Öğrencinin velisinin haberi olmadan bu kadar tehlikeli bir durumla yüz yüze kalmasına nasıl müsaade edilebilir?" diyerek görevlileri göreve çağırdı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.