Başiskele'de tehlikeli anlar!

Gazetemizin Whatsapp İhbar Hattı'na ulaşan vatandaşımız konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Burası Başiskele Ortaokulu. Okulun çatısında bir öğrenci geziyor. Anladığım kadarıyla top kaçmış onu arıyor. Ama herhangi bir yetkili yok ortada. Öğrenci tek başına. Öğrenci çatıya bu kadar rahat nasıl çıkabiliyor. Öğrencinin velisinin haberi olmadan bu kadar tehlikeli bir durumla yüz yüze kalmasına nasıl müsaade edilebilir?" diyerek görevlileri göreve çağırdı.