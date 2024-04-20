‘Kongre sonrası gölge lider olabilir’

Merve Kılıç'ın haberine göre, Genel Başkan Meral Akşener’in aday olmayacağı kongrede TBMM Grup Başkanı Koray Aydın, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın, Kurucular Kurulu üyesi Günay Kodaz ve İstanbul İl Teşkilatı kurucu üyesi Kemal Orkun Yekdeş yarışacak. Ancak kongrenin Aydın ve Dervişoğlu’nun kıyasıya mücadelesiyle geçeceği öne sürülüyor.

DAĞILMA SÜRECİ

Kulislerde ise kongrede kim başkan seçilirse seçilsin “ seçim hezimetinin toparlanamayacağı” ve partinin dağılma sürecine gireceği konuşuluyor. Kongre sonrası İYİ Parti’den kopuşların hızlanacağı ve Meclis’teki koltuk sayısının da istifalar nedeniyle azalacağı öngörülüyor. Ayrıca partililer “Akşener gitsin” diyenler ile “Akşenersiz olmaz” diyenler olarak ikiye ayrılmış durumda. Akşener’in Dervişoğlu’na desteği de “Dervişoğlu’nun seçilmesi durumunda Akşener’in ‘gölge lider’ olarak partide etkin bir isim olarak siyasi yaşamına devam edebileceği” şeklinde yorumlanıyor.

Partinin genç kesiminin Akalın’ın, teşkilatların ise Aydın’ın genel başkan olmasını istediği belirtildi. Ayrıca seçimin ikinci tura kalacağı değerlendirmesi de yapılıyor.