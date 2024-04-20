Federasyon puan silme cezası verdi ortalık karıştı

Hollanda Futbol Federasyonu’nun Erediviese ekiplerinden Vitesse’ye verdiği ceza ülkede şok etkisi yarattı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre bağımsız lisans komitesi Hollanda ekibine 18 puan silme cezası verildi.

Vitesse’nin bu cezayı almasında uzun süre lisans yönetmeliklerini yerine getirmemesi sebepçe gösterildi.

Federasyon ayrıca Vitesse’nin istemesi halinde karara itiraz ederek temyize gidebileceğini aktardı.

Bu sezon Erediviese’de 30 maça çıkan Vitesse elde ettiği 4 galibiyet 5 beraberlik ve 21 mağlubiyet ile 17 puan son sırada yer alıyordu. Alınan 18 puan silme cezası ile Vitesse -1 puana düştü.

Hollanda Ekonomi Bakanlığı ise Rus Oligark Abramovich’in Vitesse kulübünü gizlice kontrol ettiği ve kara para akladığı şüpheleri ile soruşturma altına aldı.

İddiaların gerçek çıkması halinde bu sefer puan silmeden daha ağır bir ceza gelmesi bekleniyor.

Uzun yıllar Premier Lig’den Chelsea’nin sahibi olan Abramovich Ukrayna-Rusya savaşının patlak vermesi nedeniyle gelen eleştiri ve yaptırımlara dayanamamış ve kulüp yönetimini Mütevelli Heyeti’ne bırakmıştı.

Yönetimi devralan Mütevelli Heyeti ise kulübü Todd Boehly öncülüğündeki konsorsiyuma 4,25 milyar sterlin karşılığında sattı.

Abramovich’in bir Türkiye’den bir kulüp alacağı iddiaları uzun süre manşette yer almıştı.

Kaynak: YENİÇAĞ