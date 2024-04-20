Erdoğan 4 aileye altın madalya verecek

İstiklal Madalyası Kanunu kapsamında, Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen 4 gazinin mirasçısına İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, İstiklal Madalyası almaya hak kazanan gaziler ile mirasçılarının isimleri şöyle:

Hak Sahibinin Doğum Yeri - Rütbesi - Adı ve Soyadı

Birliği ve Askerlik Hizmetine Dair Bilgi Özeti

Madalya ile Taltif Edilecek Mirasçının Adı ve Soyadı

Pasof (Eleşkirt)- Mehmet oğlu 1317 (1901) doğumlu Er Rüstem Gökçe

34. Piyade Alayı, 1. Tabur

Oğlu Hayri Gökçe

Sarayönü-Mirza oğlu 1305 (1889) doğumlu Er Hızır Mirza

İzmir Jandarma Alayı

Kızı Hatice Karçaaltnıncaba

Sivas (Kangal)-Ali oğlu 1307 (1891) doğumlu Çavuş Osman Cesur

62. Piyade Alayı 2. Tabur, 3. Bölük

Torunu Halit Cesur

Çankırı-Emirahmet Oğullarından Osman oğlu 1297 (1881) doğumlu Er Mehmet

Nokta Sevk Efradı 1 Numaralı Mütenevvia Hastanesinde 1922 tarihinde vefat

Torunu Ertan Yurdakul

İSTİKLAL MADALYASI KİMLERE VERİLİR?

İstiklal Madalyası, Kurtuluş Savaşı sırasında gösterdikleri kahramanlık nedeniyle askerlere, sivillere, o dönemde milletvekili olanlara, savaşa katılan alayların sancaklarına, Erzurum ve Sivas kongrelerine katılanlara verilen bir madalyadır.

Bu madalya, 29 Kasım 1920’de kabul edilen İstiklal Madalyası Kanunu’na göre cephede veya cephe gerisinde mücadele eden kişilere veriliyor. Madalya, farklı renklerde şeritlerle verilen kişilere göre değişiklik gösterir ve madalya sahibinin ölümünden sonra madalya, belirli bir sırayla varislere geçer.

İstiklal Madalyası’nın son verilişi 29 Ağustos 2023 tarihinde oldu ve toplamda 95.261 kişiye verildi.