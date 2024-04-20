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Erdoğan 4 aileye altın madalya verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 aileye İstiklal Madalyası verecek. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Anadolu Ajansı
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Erdoğan 4 aileye altın madalya verecek mask
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İstiklal Madalyası Kanunu kapsamında, Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen 4 gazinin mirasçısına İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, İstiklal Madalyası almaya hak kazanan gaziler ile mirasçılarının isimleri şöyle:

Hak Sahibinin Doğum Yeri - Rütbesi - Adı ve Soyadı

Birliği ve Askerlik Hizmetine Dair Bilgi Özeti
Madalya ile Taltif Edilecek Mirasçının Adı ve Soyadı
Pasof (Eleşkirt)- Mehmet oğlu 1317 (1901) doğumlu Er Rüstem Gökçe
34. Piyade Alayı, 1. Tabur
Oğlu Hayri Gökçe

Sarayönü-Mirza oğlu 1305 (1889) doğumlu Er Hızır Mirza
İzmir Jandarma Alayı
Kızı Hatice Karçaaltnıncaba

Sivas (Kangal)-Ali oğlu 1307 (1891) doğumlu Çavuş Osman Cesur
62. Piyade Alayı 2. Tabur, 3. Bölük
Torunu Halit Cesur

Çankırı-Emirahmet Oğullarından Osman oğlu 1297 (1881) doğumlu Er Mehmet
Nokta Sevk Efradı 1 Numaralı Mütenevvia Hastanesinde 1922 tarihinde vefat
Torunu Ertan Yurdakul

İSTİKLAL MADALYASI KİMLERE VERİLİR?

İstiklal Madalyası, Kurtuluş Savaşı sırasında gösterdikleri kahramanlık nedeniyle askerlere, sivillere, o dönemde milletvekili olanlara, savaşa katılan alayların sancaklarına, Erzurum ve Sivas kongrelerine katılanlara verilen bir madalyadır.

Bu madalya, 29 Kasım 1920’de kabul edilen İstiklal Madalyası Kanunu’na göre cephede veya cephe gerisinde mücadele eden kişilere veriliyor. Madalya, farklı renklerde şeritlerle verilen kişilere göre değişiklik gösterir ve madalya sahibinin ölümünden sonra madalya, belirli bir sırayla varislere geçer.

İstiklal Madalyası’nın son verilişi 29 Ağustos 2023 tarihinde oldu ve toplamda 95.261 kişiye verildi.

# oldu, tespit

20 Nis 2024 - 11:00 - Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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