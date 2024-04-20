Hürriyet çoğunluk olarak ilk meclisi topladı

31 Mart yerel seçimlerinde belediyeyi yeniden ve meclis çoğunluğunu bu dönem kazanan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bugün yeni dönemin ilk meclisini topladı. Geçtiğimiz dönem meclis çoğunluğunu elinde bulundurmayan Başkan Hürriyet, yeni dönemde meclis çoğunluğunun CHP’de olduğu ilk toplantıyı yönetti. İzleyicilerinin ve CHP grubunun alkışları ile meclis salonuna giriş yapan Hürriyet, tüm meclis üyelerinin elini tek tek sıktı.
MUHALEFET'TEN SORU ÖNERGELERİ
Meclis toplantısında gündem maddeleri öncesi soru önergeleri divana sunuldu. Yeni dönemde de muhalefet görevi verilen AKP ve MHP’li meclis üyeleri belediyede kaç personel çalıştığını, aldığı araçların masraflarını ve çalışan personel sayısını sordu. Yazılı ve sözlü cevap isteyen meclis üyelerine yazılı olarak cevap verileceğini ifade etti.
İLK TOPLANTIDA YOKTULAR
İlk meclis toplantısında 2 AKP'li ve 1 CHP’li meclis üyesi mazeret bildirerek toplantıya katılmadı. AKP grubundan Aysel Demirtaş ve Önder Karakaş meclis toplantısına katılmazken CHP grubundan ise Yaşar Kardeş mazeret bildirerek toplantıya katılmadı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Derinceli - Hicbir Chp belediyesi bahane yapmasin artik millet hizmet gormek ister
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.