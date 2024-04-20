Büyükakın’a tam kadro hayırlı olsun ziyareti

ÖZEL TABLO HEDİYE EDİLDİ

AKP Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus, 31 Mart seçimlerinde yeniden göreve seçilen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığında gerçekleşen ziyarete MKYK Üyeleri, Milletvekilleri, Belediye Başkanları, İlçe Başkanları, Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları da katıldı. Tam kadro gerçekleşen ziyarette Başkan Büyükakın’a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kocaeli Mitingin’de elini havaya kaldırdığı fotoğraf hediye edildi.

TALUS KUTLADI

AKP Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus, “Şehrimizde çok güzel eserler üreten, her bir köşesine hizmetler götürerek değer katan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza milletimizin teveccühünden çok mutluyuz. Yeni dönemde bu hizmetler artarak devam edecektir. Bizler seçilen bütün başkanlarımıza ve milletvekillerimize güveniyoruz. Hepsinin milletimiz için tüm enerjileriyle çalıştığını biliyoruz. Rabbim her birini görevlerinde muvaffak eylesin” dedi.

BÜYÜKAKIN’DAN TEŞEKKÜR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Büyükakın, “Bir kez daha milletimize şahsımıza duyduğu güvenden dolayı teşekkür ediyorum. Ayrım yapmadan hizmetlerimize devam edeceğiz. Bu vesile ile seçim dönemi gece-gündüz demeden büyük bir gayretle çalışan başta İl Başkanımız olmak üzere, tüm teşkilat mensuplarımıza da teşekkür ediyorum. Büyük ve örnek bir özveri gösterdiler. Hep birlikte, şehrimizi güzelleştirmeyi sürdüreceğiz” dedi. Heyet daha sonra belediye binası önünde hatıra fotoğrafı çekildi.