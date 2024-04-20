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ÇOLAKOĞLU METALURJİ TUBE & WIRE FUARI’NA KATILDI

Türkiye’nin lider yassı çelik üreticisi olan Çolakoğlu Metalurji, 15-19 Nisan 2024 tarihlerinde Almanya’nın Düsseldorf kentinde gerçekleşen ve dünyanın önde gelen demir çelik fuarlarından biri olan Tube & Wire Fuarı’nda yer aldı.

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ÇOLAKOĞLU METALURJİ TUBE & WIRE FUARI’NA KATILDI mask
ÇOLAKOĞLU METALURJİ TUBE & WIRE FUARI’NA KATILDI
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Fuarda dünyanın dört bir yanından gelen müşterilerini ağırlayan Çolakoğlu Metalurji’nin standı büyük ilgi gördü.

Türkiye’nin lider yassı çelik üreticisi Çolakoğlu Metalurji, 15-19 Nisan 2024 tarihlerinde Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenen ve dünyanın önde gelen demir çelik fuarlarından biri olan olan Tube & Wire'a katıldı.

Küresel demir-çelik sektörünün en önemli etkinliklerinden biri olan Tube & Wire Fuarı, bu yıl yaklaşık 80 ülkeden 40 bine yakın ziyaretçiyi bir araya getirdi. Çolakoğlu Metalurji, sektörün önde gelen oyuncularının buluşma noktası olan bu fuarda, yenilikçi ürün ve hizmetlerini uluslararası müşterilere tanıttı. Fuarda, Çolakoğlu Metalurji’nin Salon 4’te yer alan standı ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti.

Çolakoğlu Metalurji Satış ve Pazarlama Direktörü Gökhan Erdem, katıldıkları fuar hakkında şu değerlendirmelerde bulundu

“Yaklaşık 80 yıldır, ileri teknolojiyi yakından takip ederek Ar-Ge çalışmaları ve inovasyon gücüyle müşterilerimize özel, katma değerli ürünlerle hizmet veriyoruz. Tube & Wire gibi katıldığımız uluslararası fuarlar, Çolakoğlu Metalurji için ürün ve hizmetlerimizi sergilemekten öte sektördeki liderliğimizi pekiştirmenin ve küresel arenada markamızı daha da güçlendirmenin bir yolu.  Fuarlarda özellikle etkin diyalog imkanlarının daha verimli sağlanması ile hem ihracat olanaklarımızı artırma fırsatı yaratıyor, hem de kurduğumuz stantlarda küresel çelik pazarına, en son teknolojiyle üretilen yüksek kaliteli ürünlerimizi gururla sunuyoruz.”

ÇOLAKOĞLU METALURJİ TUBE & WIRE FUARI’NA KATILDI

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20 Nis 2024 - 13:18 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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