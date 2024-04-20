İzmit Belediyesi'nde komisyon üyeleri belirlendi

31 Mart yerel seçimlerinde belediyeyi yeniden ve meclis çoğunluğunu bu dönem kazanan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bugün yeni dönemin ilk meclisini topladı. Geçtiğimiz dönem meclis çoğunluğunu elinde bulundurmayan Başkan Hürriyet, yeni dönemde meclis çoğunluğunun CHP’de olduğu ilk toplantıyı yönetti. İzleyicilerinin ve CHP grubunun alkışları ile meclis salonuna giriş yapan Hürriyet, tüm meclis üyelerinin elini tek tek sıktı.

İŞTE KOMİSYON ÜYELERİ

34 gündem maddesiyle toplanan Meclis’te komisyon üyeleri de belirlendi.

İmar Komisyonu’na: Hamit İlker Ulusoy, Mehmet Nazım Gençtürk, Aykut Bozkurt

Kırsal Hizmetler Bilgilendirme ve İsimlendirme Komisyonu’na: Özcan Özer, Turgut Kocacık, İbrahim Efe

Gençlik Spor Komisyonu’na: Orhan Dönmez, Yaşar Kardaş, Önder Karabaş

Çevre ve Enerji Verimliliği Komisyonu’na: Serdar Atasever, Cengiz Özcan, Fatih Galyan

Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu’na: Erdem Arcan, Vildan Bacıoğlu Taşkın, Köksal Gümüş

Sosyal Hizmetler Komisyonu’na: Lütfü Obuz, Cemil Dolanbey, Yusuf Taşer

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu’na: Nilgün Yılmaz, Ayşe Fatmagül Terzi, Aysel Demirtaş,

Eğitim Komisyonu’na: Neslihan Çakır, Gamze Yılmaz Doğan, İpar Katre,

Mesken ve Kentsel Yenileme Komisyonu’na: Mehmet Baştürk, Hamit İlker Ulusoy, Osman Nuri Erturan,

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu’na: Mehmet Ümit Küçükkaya, Ayşe Fatmagül Terzi, Burhan Saroğlu,

Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu’na: Gamze Yılmaz Doğan, Muhammet Ertürk, Aykurt Gökmen,

Çocuk Hakları Komisyonu’na: Nilgün Yılmaz, Celal Bülür, Erol Çalışkan,

Demokratik Kitle ve Örgütleri Komisyonu’na: Muhammet Ertürk, Ercan Balseçen, Turgay Köroğlu seçildi.