İzmit Belediye Meclisini 3 kadın yönetecek

İzmit Belediyesinin 2024 yılı Nisan ayı meclisi gerçekleşti. Fatma Kaplan Hürriyet’in başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısı belediye meclis salonunda yapıldı. Meclis toplantısında 34 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Yapılan oylama iki asil ve iki yedek kâtip üye seçimi yapıldı. CHP grubunun önerisi ve yapılan oylama sonucunda Nilgün Yılmaz ve Gamze Yılmaz Doğan asil, Vildan Bacıoğlu Taşkın ve Neslihan Çakır ise yedek üye oldular.