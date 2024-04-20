İzmit Belediyesinin 2024 yılı Nisan ayı meclisi gerçekleşti. Fatma Kaplan Hürriyet’in başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısı belediye meclis salonunda yapıldı. Meclis toplantısında 34 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Yapılan oylama iki asil ve iki yedek kâtip üye seçimi yapıldı. CHP grubunun önerisi ve yapılan oylama sonucunda Nilgün Yılmaz ve Gamze Yılmaz Doğan asil, Vildan Bacıoğlu Taşkın ve Neslihan Çakır ise yedek üye oldular.
- Siyaset
İzmit Belediye Meclisini 3 kadın yönetecek
İzmit Belediyesinde yeni dönemin ilk meclis toplantısı gerçekleşti. Meclis toplantısında yapılan oylama sonucunda meclisin katip üyeleri belirlendi. Oylama sonucunda belediye meclisini üç kadın yönetecek
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.