20 Nis 2024 - 13:49- Gündem G:

Başkan Hürriyet ilk mecliste alkışlarla karşılandı

İzmit Belediyesinde yeni dönemin ilk meclis toplantısı gerçekleşti. CHP Meclis üyelerince alkışlarla karşılanan Başkan Hürriyet birleştirici mesajlar vererek, “400 bin İzmitliye hizmet etmek için çok çalışacağımıza söz veriyoruz” dedi

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Başkan Hürriyet ilk mecliste alkışlarla karşılandı mask

İzmit Belediyesinin 2024 yılı Nisan ayı meclisi gerçekleşti. Fatma Kaplan Hürriyet’in başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısı belediye meclis salonunda yapıldı. Salona girişte alkışlarla karşılanan Başkan Hürriyet, tüm Meclis üyeleriyle tek tek selamlaştı. Meclis toplantısında 34 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

“RANTIN DEĞİL HALKIN BELEDİYESİYİZ”
Yeni dönemin ilk meclis toplantısında konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Hep birlikte güzel bir döneme başlıyoruz. Bütün İzmitlilere bize olan güvenleri için teşekkür ediyoruz. 2019 yılında Gülümse İzmit diyerek yola çıktık. Şehrimizin her köşesine umut taşımak için yola çıktık. Bu gülümsemenin şehrimizde daha da yayılacağını umuyoruz. Seçim döneminde de belirttiğimiz gibi rantın değil halkın belediyesiyiz.

“ÇOK İŞİMİZ OLDUĞUNU BİLİYORUZ”
Güçlü Başkan, Güçlü Meclis sloganı ile şehrimiz için en iyi kararları alacağımıza inanıyoruz. Artık bu sloganın içerisine parti ayırmaksızın bütün meclis üyelerini dahil ediyorum. Kentin yararına, halkımızın ihtiyacı olan hizmetlere oy birliği ile dayanışma duyguları ve yapıcı muhalefet duyguları ile destek vereceğine inanıyorum. Bu yeni dönemde de sizlerin katkısı ile İzmit’imizi daha modern ve yaşanabilir yer yapma iddiamızdan da vazgeçmeyeceğiz. Meclis üyelerimiz ve İzmitlilerimiz ile el ele vererek daha çok işimiz olduğunu biliyoruz. Yeni dönemin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.

“YENİ BİR SAYFA AÇIYORUZ”
Görevde 5 yılı geride bıraktık. Şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetim anlayışımı geride bıraktık. Kimseye ayırt etmeden, adil bir şekilde kentimize hizmet etmeye çalıştık. Yaşanmışları geçmişte bırakıp geleceğe yeni bir sayfa açıyoruz. Maalesef geçmiş dönemde burası zaman zaman kentin seçilmiş başkanını karaladığı, iftira attığı birleşimlere sahne oldu. Vatandaşlarımız bunun cevabını seçimde verdi. Yeni dönemde bunların yaşanmayacağına inanıyoruz. 

“KİMSENİN İYİ NİYETİNDEN ŞÜPHEMİZ YOKTUR”

400 bin İzmitliye hizmet etmek için çok çalışacağımıza söz veriyoruz. Bütün meclis üyelerimizi iş birliği yapmaya davet ediyoruz. Farklı dünya görüşü ve siyaset anlayışına sahip olabiliriz. Bu mecliste yer alan bütün herkesin ortak aklı işleteceğine inanıyoruz. Kimsenin iyi niyetinden şüphemiz yoktur” dedi.

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20 Nis 2024 - 13:49 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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