MAHALLEDE TRAFO PATLADI, MUHTAR HEMEN KOŞTU

Patlamanın nedeniyle yangın çıktı.. Patlama sesini duyan Kuzey Mahallesi Muhtarı Gülten Tülay, hemen trafonun patladığı alana giderek; gerekli önlemlerin alınmasını sağladı, durumu SEPAŞ ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangında itfaiye müdahale ederek söndürürken; SEPAŞ ekipleri trafoda ki arızayı giderdiler. Olayın başından sonuna kadar takipçisi olan Mahalle’nin yeni muhtarı Gülten Tülay’ın bu güzel davranışı, mahalle sakinleri tarafından takdirle karşılandı. Mahalle sakinleri, ‘Mahallemize duyarlı bir muhtar seçildiği için çok mutluyuz. Olayın başından sonuna kadar takipçisi oldu. Kendisine bu ilgi ve alakasından dolayı teşekkür ediyoruz’ dediler.