20 Nis 2024 - 13:59- Siyaset G:

Gergerlioğlu, “42 Evler Tren İstasyonu kaderine terk edilmiş durumda!”

DEM PARTİ Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İzmit’teki 42 Evler Tren İstasyonu’na giderek açıklamalarda bulundu. 42 Evler istasyonun kaderine terk edildiğini söyleyen Gergerlioğlu, “Vali her gün makam aracıyla şatafat içinde buraya geliyor, görmüyor mu bu istasyonun halini?” ifadelerini kullandı.

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Gergerlioğlu, “42 Evler Tren İstasyonu kaderine terk edilmiş durumda!” mask

Madem yapıldı neden açılmıyor?

Kocaeli’nin sorunlarının sahipsizlikten kaynaklı bitmediğini söyleyen Gergerlioğlu, “42 Evler Tren İstasyonu’na ikinci kez geliyoruz. Çünkü buraya bir istasyon yapılmış fakat açılmıyor! Kapısına kilit vurulmuş, kimse giremez denilmiş ve burada çalışmayan bir istasyon var! Kaderine terk edilmiş durumda! Bu istasyon niye açılmaz bunu sormak lazım! Aslında İzmit’in merkezinde, kalbinde bir istasyon ama kendi haline terk edilmiş! Madem yapıldı bir sürü para harcandı neden açılmıyor?” ifadelerini kullandı.

Camdan kafasını çıkarıp Kocaeli halkının halini görmüyor!

İstasyonun karışışında Kocaeli Valiliği olduğunu hatırlatan Gergerlioğlu, “Vali Bey ne yapıyor bilmiyoruz? Her gün buraya makam aracı ile geliyor, şatafat içinde fakat bu istasyonun halini görmüyor sanırım! Kendi makamında böyle keyif içinde yaşıyor ama camdan kafasını çıkarıp Kocaeli halkının halini görmüyor. Karşısında uzun yıllardır metruk bir tren istasyonu var Vali Bey’in bundan haberi yok! Haberi varsa bile umurunda değil! Vali Seddar Yavuz’un ne yaptığı belli değil! İkinci kez hatırlatıyoruz kendisine! İlk kez değil buraya gelişim! İlgili birimlere hatırlatıyoruz; kendi haline terk edilmiş burası. Belki de gece vakitlerinde uyuşturucu müptelaları buralarda konaklıyordur. Çünkü yapılmış ve terk edilmiş.” şeklinde konuştu.

Bir an evvel hizmete başlamalı!

Bir an evvel 42 Evler İstasyonunun hizmet vermesi gerektiğini vurgulayan Gergerlioğlu, “Gayet güzel ve önemli bir yerde istasyon fakat hali bu! Maalesef kendi haline terk edilmiş bir yer! Buradan Adapazarı’na gidişlerde kullanılabilir fakat şu anda atıl bir halde duruyor. Bakımsız ve kaderine terk edilmiş bir durumda. Biz Ulaştırma Bakanlığı’na da Kocaeli Valiliği’ne de hatırlatıyoruz. Biz habire hatırlatıyoruz ama onlar işini yapmıyorlar. Biz hatırlatmaya, halkımızın sorunlarını sahiplenmeye devam edeceğiz.” dedi.

# DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, hizmet, var

20 Nis 2024 - 13:59 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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