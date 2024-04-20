Hayaldi gerçek oldu! TÜGVA'ya verilen yurt tahsisi iptal

31 Mart yerel seçimlerinde belediyeyi yeniden ve meclis çoğunluğunu bu dönem kazanan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bugün yeni dönemin ilk meclisini topladı. Geçtiğimiz dönem meclis çoğunluğunu elinde bulundurmayan Başkan Hürriyet, yeni dönemde meclis çoğunluğunun CHP’de olduğu ilk toplantıyı yönetti. İzleyicilerinin ve CHP grubunun alkışları ile meclis salonuna giriş yapan Hürriyet, tüm meclis üyelerinin elini tek tek sıktı.

TÜGVA YURDU GÖRÜŞÜLDÜ

Önceki dönemde AKP ve MHP'nin meclis çoğunluğuna takılan Kreş Müdürlüğü kurulması ve Ulaşım Hizmetleri müdürlüğünün isminin değişmesi maddeleri oy çokluğu ile meclisten geçti. Önceki dönem meclisten geçiremediği önemli maddeleri meclis gündemine getiren Başkan Hürriyet, Meclis çoğunluğunun avantajını kullandı. AK Partili Nevzat Doğan döneminde Türkiye Gençlik Vakfı’na (TÜGVA) 25 yıllığına tahsis edilen tepeköy öğrenci yurdu ile ilgili yapılan protokolün iptal edilmesi maddesi görüşüldü.

OY ÇOKLUĞUYLA

Gölkay Park diğer adı Bıçkırdere Alanına yapılması istenen Aquapark projesi ile ilgili imar değişikliği maddesi görüşüldü. Alanda bulunan Yüksek Gerilim hatlarını gerekçe gösteren AKP'li Hayrettin Ünlü, “Bizim bir kaygımız oldu. Sağlık il müdürlüğüne yazı yazılmasını istedik. Bunu yeni gelen komisyon üyelerimiz de görsün” ifadelerini kullandı. Maddeyi oylayan Hürriyet, “SEDAŞ ve TEİAŞ ile ilgili gerekli görüşleri aldık. Süreç ile ilgili olurları vardı. Teknik mühendis arkadaşlar bakıp projelendirir” ifadelerini kullandı. Madde oy çokluğu ile meclisten geçti.

TÜGVA YURDU GÖRÜŞÜLDÜ

Önceki dönemde meclis çoğunluğuna takılan Kreş Müdürlüğü kurulması ve Ulaşım Hizmetleri müdürlüğünün isminin değişmesi maddeleri oy çokluğu ile meclisten geçti. Önceki dönem meclisten geçiremediği önemli maddeleri meclis gündemine getiren Başkan Hürriyet, Meclis çoğunluğunun avantajını kullandı. AKP'li Nevzat Doğan döneminde Türkiye Gençlik Vakfı’na (TÜGVA) 25 yıllığına tahsis edilen Tepeköy öğrenci yurdu ile ilgili yapılan protokolün iptal edilmesi maddesi mecliste görüşüldü

“ÖĞRENCİLER ÇIKARILMAYACAK”

Madde ile ilgili konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Komisyona göndermeyeceğiz. Sayıştay Raporu ve mahkeme kararı var. Bu tahsis hukuksuzdur. Belediye Meclisinden alınan karar nedeni ile bu tahsis yapıldığı için belediye meclisİnin kararı ile yapılabilir. Komisyonluk bir karar kalmamıştır. Orada barınma hakkından faydalanan öğrenciler var. Belediye olarak işletmeye devam edeceğiz. Öğrencilerin dönem sonuna kadar hakları bizim garantimizdedir. Aynı hizmeti belediyemiz uktesinden alınmaya devam edilecek. Arazi devlet tarafından verilmiş, yapımı belediye tarafından yapılmış. 25 yıllığına bir vakıfa tahsis yapılmış.. BU vakıf buradan para kazanmaktadır. Ücretli şekilde hizmet vermektedir. Belediye bütçesi ile yapılmış yerden öğrenciler vakfa para veriyor. Devletin asli görevi yurdu kendi himayesinde işletmektir. Belediye eliyle işletmek için yurdu alıyoruz. Öğrencileri mağdur edilmeden belediye eliyle hizmet verilecektir. Yurt kapasitesini arttırarak öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması için alınan meclis kararının ve işbirliği protokolünün iptal edilmesini oylarınıza sunacağız” dedi.

“BOZGUNCULUĞA DEVAM EDİYORSUNUZ”

Madde ile ilgili söz alan AKP'li meclis üyesi Hayrettin Ünlü yaptığı konuşmada, “Keşke bu konu bugün gelmeseydi. Yeni döneme keşke yeni bir tartışma konusu olmasaydı. İlk toplantıda şehri gerecek bir konu bulmuşsunuz. Bu konuda kimse elinize su dökemez. İlk mecliste gördük ki siyasi polemiklerle 5 yıl geçireceksiniz. Mevzu olan konu AK Parti dönemi eseri. İzmit’e bir şey yapmadığınız gibi bozgunculuğa devam ediyorsunuz. TÜGVA Protokolünün fesih edilmesi için toplanmış bulunuyoruz. Buraya verdiğiniz uğraşın yüzde 1’ini yeni yurt binası yapmak için vermediniz. Her mahalleye kreş sözünüzü tutmadınız. Bozgunculuğa devam ediyorsunuz. Derdiniz hizmet etmek olsaydı var olan yurttan bir tane daha hizmet etmeyi tercih ederdiniz. Niyetiniz her zamanki gibi bağcığı dövmek. Daha ilk günden bir şeyleri düzelteceğiniz inancımız kayboldu. Herkesin belediye başkanı olursanız İzmit kazanır. Kavga çıkarmaya devam ederseniz sizi İzmit halkına şikayet edeceğimizi unutmayın. İlgili maddeye red oyu kullanacağız” şeklinde konuştu.

“25 YILDA DOSTLAR TERÖR ÖRGÜTÜ OLUYOR”

Madde ile ilgili konuşan CHP’li Av. Mehmet Nazım Gençtürk, “Anladık ki nezaket grup kararı değilmiş Aykut başkanımızın şahsına aitmiş. Söz konusu olan hukuka ve ahlaka aykırı bir tahsis söz konusu. BU tahsis TÜGVA’ya yapılsa da yanlıştır sizin karşı cephe olarak gördüğünüz bir kuruma yapılsa da yanlıştır.. Belediye olarak ilk 1 yıl 1 milyon liranın üzerinde para vermişiz. Karşılığında ne alınmış belediyenin organizasyonu için 1 gün istendiğinde kullanamazsınız denmiş. 25 yıl çok uzun bir süre. Çok şey değişiyor dost olan cemaatler terör örgütü oluyor. Bu tahsis hukuka uygun değil. Yıkalım yıkalım demiyoruz belediye yönetsin diyoruz. AK Parti’nin döneminde yapılan bir yer AK Partinin istediği bir yere verilir anlamına gelmiyor. Bunu yapacaksanız babanızın malı ile yapabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

“KAVGACI DİYENE HALK GEREKEN CEVABI VERDİ”

Son olarak konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Geçmiş dönemki grup başkan vekili de bize kavgacı demişti. 31 Mart akşamı gereken cevabı verdi. Ha bugün ha yarın fark etmiyor. Bunu getirme nedenimiz tartışma değil bir hakkın teslimi için getirdik. İzmitlinin hakkının bütün İzmitlilere teslim ediyoruz. Diğer ithamlara cevap vermeyeceğim. Ordaki öğrenciler ücretsiz hizmet alacaktır. Birilerine ücret veriyorlar bize vermeyecekler” dedi.