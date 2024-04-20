İzmit Belediyesi Ensar Vakfı'ndan da geri aldı

31 Mart yerel seçimlerinde belediyeyi yeniden ve meclis çoğunluğunu bu dönem kazanan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bugün yeni dönemin ilk meclisini topladı. Geçtiğimiz dönem meclis çoğunluğunu elinde bulundurmayan Başkan Hürriyet, yeni dönemde meclis çoğunluğunun CHP’de olduğu ilk toplantıyı yönetti. İzleyicilerinin ve CHP grubunun alkışları ile meclis salonuna giriş yapan Hürriyet, tüm meclis üyelerinin elini tek tek sıktı.

ENSAR’I DA ALDI

İzmit Belediyesi yeni döneminde meclis çoğunluğunu elde eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, önceki dönem meclis çoğunluğuna takılan maddeleri gündeme getirerek bir bir meclisten geçirdi. Türkiye Gençlik Vakfı’na 25 yıllığına tahsis edilen öğrenci yurdunu oy çokluğu ile geri alan Hürriyet, ENSAR Vakfının kullanımına verilen Nebi Güdük Gençlik Merkezi ile ilgili yapılan protokolü de iptal etti. Söz konusu madde oy çokluğu ile meclisten geçti.