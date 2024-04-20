İzmit Belediyesinin 2024 yılı Nisan ayı meclisi gerçekleşti. Fatma Kaplan Hürriyet’in başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısı belediye meclis salonunda yapıldı. Meclis toplantısında 34 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısında AKP Grup Başkanvekili Aykut Bozkurt komisyon üye sayısı konusunda konuşurken, “Hiçbir konuda muhalefet değiliz. Sadece merak ettiğimiz için soruyoruz” sözlerine karşılık Başkan Hürriyet, “Böyle meclise can kurban” dedi. Hürriyet’in bu sözleri meclisten alkış aldı.
- Siyaset
Başkan Hürriyet, “Böyle meclise can kurban”
İzmit Belediyesinde yeni dönemin ilk meclis toplantısı gerçekleşti. Meclis toplantısında AKP Grup Başkan Vekili Aykut Bozkurt’un sözlerine karşılık, “Böyle meclise can kurban” diyen Başkan Hürriyet meclisten alkış aldı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.