Eski SEKA'lılar, SEKA’yı yaşadı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğü’nce 18 Nisan Kağıt Bayramı münasebetiyle ilk yerli kağıda kavuşma hatırası ve eski SEKA Fabrikası çalışanlarına yönelik, ‘’SEKA kültürünün yaşatılması, işbirliği ve diyalog’’ amacıyla SEKA Kağıt Müzesine ziyarette bulundular.

Kocaeli Sekalılar Derneği Kağıtçılık Bayramı ve Mehmet Ali Kağıtçı’yı anma etkinliği kapsamında eski SEKA Kağıt Fabrikası olan SEKA Kağıt Müzesine ziyarette bulundular. Geniş katılımlı olarak gerçekleşen programa Kocaeli Sekalılar Derneği Başkanı Münir Savaşlıoğlu, Sekalılar Derneği ikinci başkanı İsmail Meçkeli, Kağıtçılar Birliği, Kimyagerler Birliği, Kağıtçılar Vakfı yetkileri, Selüloz ve Kağıt Sanayi Vakfı, İş insanları ve eski SEKA çalışanları katıldı. Program SEKA Kağıt Müzesi gezisiyle başladı. Gezide SEKA Kağıt Fabrikası’na ilişkin bilgileri Sekalılar Derneği İkinci Başkanı İsmail Meçkeli verdi. Etkinlik bugün saat 14.00’ta yapılacak İzmit Kültür Turu ve 18.00’da Dernekler Yerleşkesi’nde yapılacak etkinliğin ardından sona erecek.

MÜZEZİMİ ZİYARET ETTİK

Müze’nin gezisinin ardından gazetemize konuşan Sekalılar Derneği Başkanı Münir Savaşlıoğlu yaptığı kısa konuşmada şu ifadelere yer verdi, “Kağıtçılık Bayramı ve Mehmet Ali Kağıtçı etkinliği için kağıt müzesinde toplanmış bulunuyoruz. Yaklaşık 75 kişilik ziyaretçi ekibimizle buradayız. 'Uzun yıllar SEKA'nın çeşitli ünitelerinde çalışmış birikim ve bilgileriyle tecrübe kazanmış, Kağıt Müzemizin canlı belleği olacak niteliklere haiz üyelerimizle müzemizi ziyaret ettik”

BU KÜLTÜRÜ YAŞATAN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM

Başkan Savaşlıoğlu’nun söz alan Eski SEKA çalışanı ve Derneğin ikinci başkanı İsmail Meçkeli gazetemize yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Bugün etkinliğimiz aslında 18 Nisan Türkiye’de kağıdın ilk üretildiği gündür. Bizim için özel bir gündür ve bugün kağıt sektöründe olan herkes tarafında kutlanır. İzmit Belediyesi’nin jestiyle önce SEKA’mızın kağıt müzesini gezdik. 1954 yılında ilk SEKA’nın birinci kağıt fabrikasında işe başladım. Daha sonrasında yeni tesislere geçtim. Dalamanda bir 10 yıl kadar çalıştım. Eşimde benden sonra SEKA’lı oldu. 1980 yılında emekliliğime bir gün kala tekrar İzmit’teki organizasyon tesisinde 1 yıllık süremi tamamlayıp emekli oldum. Emekli olmamım ardından SEKA’yla olan ilişkim bitmedi. Bu defa kağıdını satmaya başladım. Kıbrıs’ın yıllık 250-300 ton kağıt ihtiyacını karşılıyordum. Buraya gelip bu kültürü yaşatan herkese teşekkür ederim”