AKP'li Ünlü’den TÜGVA ve ENSAR tepkisi!

AKP İzmit Belediye Meclis Üyesi Hayrettin Ünlü’nin bugün gerçekleşen toplantıdaki açıklamasında:

Mevzu yine AK Parti döneminde yapılan bir eser

“ Yeni döneme yine bir tartışma konusuyla başlıyoruz. Daha ilk toplantıda yine şehri gerecek bir konu bulmuşsunuz. Bu konuda elinize kimsenin su dökemeyeceği artık aşikâr.

Herkesin Başkanı olacağım dediğinizde acaba geçen beş yıldan ders mi aldı diye düşünmüştük. Ama maalesef daha ilk mecliste gördük ki, siyasi polemiklerle bir beş yıl daha geçireceksiniz. Halka hizmet etmek yerine, bol bol laf üretecek, kavga çıkaracak ve bunun siyasi rantından medet umacaksınız. Mevzu yine AK Parti döneminde yapılan bir eserin olduğunu da belirtmeden geçemeyeceğiz.

Bozgunculuğu tercih ettiniz

Boya, badana, tabela belediyeciliğine devam. Yani ortada konuşacağımız sizin bir eseriniz yine yok. İzmit’e yeni bir şey yapamadığınız gibi bozmaya, bozgunculuğa devam ediyorsunuz. Tepeköy Mahallesi’nde AK Parti dönemi yapılan yurt binasının TÜGVA ile yapılan sözleşmesini feshetmek için toplanmış bulunuyoruz. Şuna emin olun bu yurt binasını boşaltmak için beş yıldır verdiğiniz uğraşın yüzde birini, onbinlerce üniversite öğrencisinin bulunduğu İzmit’te bir tane daha yeni yurt binası yapayım, bu da benden olsun diye vermediniz. Bırakın üniversite öğrencilerine yurt yapmayı, her mahalleye kreş sözünüzü bile tutamadınız. Bozgunculuğu tercih ettiniz.

Herkesin başkanı olacağınız inancımız kayboldu

Derdiniz gerçekten hizmet etmek olsaydı, protokol iptaliyle almak istediğiniz yeri zaten kullanmayan Ensar Vakfı’nı bugün bu meclise konu etme gereği duymazdınız. Derdiniz gerçekten hizmet etmek olsaydı, varolan bir yurttan, bir tane daha yapmak yolunu tercih ederdiniz. Bakın, burası çok ilginç; Derdiniz gerçekten hizmet etmek olsaydı, beş yıldır varolan bu yurttan ücretsiz kontenjan hakkınızı kullanırdınız. Ama bir tane öğrenci için bile bunu kullanmadınız. Niyetiniz her zamanki gibi bağcıyı dövmek. Tabela belediyeciliği yap, isim değiştir, polemik çıkar, günü kurtar. Maalesef daha ilk günden bazı şeyleri düzelteceğiniz ve herkesin başkanı olacağınız inancımız kayboldu.

İlgili maddelere ret oyu kullanacağız

Herkesin belediye başkanı olursanız, İzmit kazanır. Biz de milletimizin lehine alacağınız kararlarda tam destek veririz. Ama polemiklere devam eder, kavga çıkartmaya devam eder, bu kenti gererseniz, sizi İzmit halkına şikayet edeceğimizi unutmayın. Ve dışladığınız kesimlerin hakkını, siyasi anlayışla ayrımcılığa maruz bıraktığınız kesimlerin hakkını sonuna kadar hem mecliste, hem de hukuk yoluyla arayacağımıza kimsenin kuşkusu olmasın. Bu gerekçelerle grubumuz adına ilgili maddelere ret oyu kullanacağımızı belirtiyor, yeni dönemin şehrimiz ve milletimiz adına hayırlı olmasını diliyoruz.”