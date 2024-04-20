20 Nis 2024 - 15:29- Siyaset G:

BAŞKAN TALUS, DEM PARTİLİ YÖNETİCİLERİ KINADI!

DEM Parti yöneticilerinin, Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, makam odasında bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözleri sonrası AKP Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, bir paylaşımda bulunarak hakaret içeren sözleri kınadı.

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BAŞKAN TALUS, DEM PARTİLİ YÖNETİCİLERİ KINADI! mask
BAŞKAN TALUS, DEM PARTİLİ YÖNETİCİLERİ KINADI!
BAŞKAN TALUS, DEM PARTİLİ YÖNETİCİLERİ KINADI!
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Talus, yaptığı paylaşımda, " DEM Parti yöneticilerinin, Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, makam odasında bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözlerini kınıyorum. Son seçim sonuçlarından farklı anlamlar çıkarıp şımaranlarla, ülkemizin değerleriyle uğraşanlarla mücadelemiz bundan sonra da büyük bir kararlılıkla devam edecektir."

BAŞKAN TALUS, DEM PARTİLİ YÖNETİCİLERİ KINADI!
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20 Nis 2024 - 15:29 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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