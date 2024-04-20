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İzmit Belediyesi Kreş Müdürlüğü kuruluyor

İzmit Belediyesinin Nisan ayı meclis toplantısında Kreş Müdürlüğünün kurulmasına oy çokluğu ile karar verildi

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İzmit Belediyesi Kreş Müdürlüğü kuruluyor mask

İzmit Belediyesinin 2024 yılı Nisan ayı meclis toplantısı gerçekleşti. Fatma Kaplan Hürriyet’in başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısı belediye meclis salonunda yapıldı. Meclis toplantısında 34 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Gerçekleşen meclis toplantısı sonucunda Kreş Müdürlüğünün kurulmasına oy çokluğu ile karar verildi. İzmit Belediyesinin bünyesinde bulunan ve halka hizmet veren kreşler, bu müdürlük bünyesi altında hizmet verecek.
# hizmet, karar, 2024

20 Nis 2024 - 15:48 - Siyaset

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