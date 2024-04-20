Hurda fiyatları tavan yaptı!

Geri dönüşüm sektörünün gelişim göstermesi ile birlikte hurdalara olan ilgi artış gösterdi. Kullanılmış ve atılmış bir ürünün kalıntısı olan hurdanın miktarı ve kullanım özelliği fiyatlar üzerinde etkili. Ekonomim.com'da yer alan habere göre, son dönemde dünya genelinde emtia fiyatlarında yaşanan artış, hurda fiyatlarının da ciddi oranda yükselmesine neden oldu.
İşte hurda fiyatları...
HURDA DEMİR GRUBU
Dkp demir hurdası: 11.25 TL
Ekstra hurda demir: 9.95 TL
Toplama demir hurdası: 8.65 TL
Teneke hurdası: 5.95 TL
Demir talaşı hurdası: 9.65 TL
Pik demir talaşı: 9.25 TL
İnşaat yıkım hurdası: 10.25 TL
Şantiye kırpıntı hurdası: 9.95 TL
Tufal hurdası: 0.25 TL
HURDA BAKIR GRUBU
Soyma bakır hurdası: 246 TL
Lama bakır hurdası imalat: 246 TL
Kırkambar bakır (bobin, yanık, boru): 216 TL
Külçe bakır %98: 221 TL
Granül bakır (kırkambar kırma): 222 TL
Bakır talaşı cu%98: 228 TL
Bakır çamuru: 75 TL
HURDA KAĞIT GRUBU
Beyaz kağıt hurdası (1.hamur): 3.80 TL
Karışık renkli kağıt hurdası: 2.60 TL
Hurda karton kağıt (koli): 3.20 TL
Okul kitabı hurdası: 3.50 TL
A4 fotokopi kağıdı hurdası: 2.90 TL
Peçete kağıdı hurdası: 3.90 TL
Bardak kağıt hurdası: 4.80 TL
HURDA ALIMİNYUM GRUBU
Araiş levha alüminyum: 61 TL
Profil boyasız eloksal kaplı: 54 TL
Profil çıkma alüminyum (renkli): 50 TL
Hurda alüminyum profil talaşı: 48 TL
Sert alüminyum (blok): 53 TL
Ofset matbaa kalıbı hurdası: 66 TL
Kompozit alikobant içi siyah: 8.50 TL
Alüminyum klima radyatörü (bakırlı petek): 96 TL
Çatı alüminyum hurdası: 51 TL
Tel alüminyum: 60 TL
Jant alüminyum: 67 TL
HURDA PLASTİK GRUBU
Abs hurda plastik: 6.50 TL
Poliprpilen moblen hurdası: 8.60 TL
Polistiren kristal hurdası: 7.40 TL
Jelatin hurdası: 6.80 TL
Beyaz şeffaf naylon hurdası: 10.00 TL
Pimapen hurdası: 6.90 TL
Polistiren antişok plastik hurdası: 5.60 TL
Pet şişe hurdası (temiz): 6.30 TL
HURDA KABLO GRUBU
Karışık kablo hurdası: 78 TL
Antigron hurda kablo: 75 TL
İç tesisat kablosu tek damar: 180 TL
Enye kablo hurdası: 138 TL
Yüzde 30 bakırlı kablo: 60 TL
Yüzde 40 bakırlı kablo: 65 TL
Yüzde 50 bakırlı kablo: 70 TL
Fare yemez kablo: 105 TL
Yer altı enerji kablosu: 147 tl
Çelik zırh ve çelik içli kablo: 85-107 TL
PTT kablo içi (deşe): 180 TL
PTT kablo içi yağlı (deşe): 147 TL
HURDA KURŞUN GRUBU
Levha hurda kurşun: 60 TL
Çatı minare söküm hurda kurşun: 59 TL
Hurda kurşun boru: 54 TL
HURDA ÇİNKO GRUBU
Çinko hurdası çatı söküm: 65 TL
HURDA AKÜ GRUBU
Akü hurdası sulu: 26 TL
Akü hurdası kuru: 26 TL
ELEKTRONİK KART HURDASI
Ram işlemci, cep telefonu kartı: 104 TL
Uydu modem yazıcı kartları: 74 TL
Metal işlemci kartlar: 91 TL
Çin kartı: 72 TL
Eski anakart hurdaları: 107 TL
Server laptop kartları: 82 TL
Plastik cep tel kartı: 17 TL
Ekstra kartlar: 64 TL
Harddisk hurdaları: 80 TL
Çinko hurdası levha : 66 TL
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.