Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde komisyonlar belli oldu!

31 Mart yerel seçimlerin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ilk meclisini bugün saat 15.00’da Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdi. Meclis 97 gündem maddesini oylamak adına toplandı. Toplantının en önemli gündem maddelerinden olan komisyonlar, katip seçimi ve birinci ve ikinci başkan vekilleri gerçekleştirilen kapalı oylama ile belli oldu. Yapılan oylamanın ardından belli olan komisyonlar ise şu şekilde;

Mecliste ilk olarak katip üyeliklerin seçimi yapıldı. Katip üyeliklere meclisin en genç ismi olan Ali Ruhan Çelik ve Fatmanur Çelik seçildi. Ardından birinci başkanvekilliğine Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ikinci başkanvekilliğine ise Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman seçildi. Encümen üyeliklerine ise Ercüment Yıldırım, Sertan Kulaç, Fatih meral, Zaffer Turhan, Ahmet Topuz aday gösterildi. Yapılan seçimlerde adaylar AKP meclis üyelerinin oyları ile seçildi.

İmar ve Bayındılık Komisyonu: Aykut Bozkurt, Enes Aydınlı, Sedat Kul, Ahmet Orman, Murat Kılıç, Hamit İlker Ulusoy, Ünal Ekşi

Plan ve Bütçe Komisyonu: Berna Abiş, Ali Karkaş, Hayrettin Ünlü, Günay Uzun, Murat Kaya, Emine Özkar, Ali Kara

Çevre ve Sağlık Komisyonu: Fehmi Evren Dinç, Hasan Özdemir, İsmail Ramazanoğlu, Faruk Keleş, Mustafa Demirhan, Ebru Önal Çetinkaya, Erhan Balıkçı

Ulaşım Komisyon: Hasan Soba, Mehmet Olhan, Niyazi Yağız, Osman Akbulut, Mehmet Ustaoğlu, Baran Aydın, Erkan Uygun,

Eğitim, Kültür ve Spor Komisyonu: Ali Ruhan Çelik, Köksal Gümüş, Sertan Kulaç, İbrahim Çırpan, Recep Demirel, Özgür Çelik, Tuğman Kayalı.

Hukuk Komisyonu: Murat Gülbiçim, Fevzi Karadağ, Engin Güneş, Mahmut Yandık, Ömer Cihan Kavak, Salih Zeki Karakadılar, Ozan Yılmaz

İsimlendirme Komisyonu: Ramazan Tuna, Ahmet Özüer, Mehmet Ustaoğlu, Mehmet Akbulak, İsmail Aysu, Hakan Korel, Muhammet Ertürk,

Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonu: Mehmet Yandık, İrfan Altıntaş, Nizamettin Günay, Mehmet Akbulak, Mustafa Yağız, Mehmet Ümit Küçükkaya, Akın Bilge Başaran.

Toplumsal Fırsat Eşitliği ve Engelliler Komisyonu: Seyhan Dünmez, Fatmanur Çelik, Habibe Çırak, Hatice Akkaya, Ercüment Yıldırım, Gülcan Güç Denizçi, Mehmet Turan