KBB’de birlik üyeleri belli oldu

31 Mart yerel seçimlerin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ilk meclisini bugün saat 15.00’da Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdi. Meclis 97 gündem maddesini oylamak adına toplandı. Toplantıda birlik üyeleri belli oldu. Belirlenen birlik üyeleri ise şu şekilde;
Marmara Belediyeler Birliği: Ramazan Tuna ve Özgür Çelik
Tarihi Kentler Birliği: Enes Aydınlı, Berna Abiş ve Erkan Uygun
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği: Ali Ruhan Çelik, Evren Dinç ve Ünal Ekşi,
Kocaeli Gölcük Turizm Birliği: Sedat Kul, Mehmet Olhan, İrfan Altuntaş, Mehmet Ustaoğlu, Faruk Keleş ve Gülcan Güç Denizci
Kocaeli Kandıra Kıyı Bandı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Birliği: Fehmi Evren Dinç, İsmail Aysu, Sertan Kulaç, Mustafa Yağız, Ahmet Özüer, Zaffer Turhan, Ener Aydınlı, Ali Karakaş, Aykurt Bozkurt, Hayrettin Ünlü, Köksak Gümüş, Muhammet Ertürk
Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği: İsmail Aysu, Sertan Kulaç
Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği: Hasan Özdemir, Mehmet Olhan, Ahmet Özüer, Akın Bilge Başaran
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.