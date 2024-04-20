20 Nis 2024 - 16:07- Siyaset G:

KBB’de birlik üyeleri belli oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin üye olduğu birlikler için üye seçimi yapıldı. Üyeler belli oldu.

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
KBB’de birlik üyeleri belli oldu mask

31 Mart yerel seçimlerin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ilk meclisini bugün saat 15.00’da Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdi. Meclis 97 gündem maddesini oylamak adına toplandı. Toplantıda birlik üyeleri belli oldu. Belirlenen birlik üyeleri ise şu şekilde;

Marmara Belediyeler Birliği: Ramazan Tuna ve Özgür Çelik

Tarihi Kentler Birliği: Enes Aydınlı, Berna Abiş ve Erkan Uygun

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği: Ali Ruhan Çelik, Evren Dinç ve Ünal Ekşi,

Kocaeli Gölcük Turizm Birliği: Sedat Kul, Mehmet Olhan, İrfan Altuntaş, Mehmet Ustaoğlu, Faruk Keleş ve Gülcan Güç Denizci

Kocaeli Kandıra Kıyı Bandı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Birliği: Fehmi Evren Dinç, İsmail Aysu, Sertan Kulaç, Mustafa Yağız, Ahmet Özüer, Zaffer Turhan, Ener Aydınlı, Ali Karakaş, Aykurt Bozkurt, Hayrettin Ünlü, Köksak Gümüş, Muhammet Ertürk

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği: İsmail Aysu, Sertan Kulaç

Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği: Hasan Özdemir, Mehmet Olhan, Ahmet Özüer, Akın Bilge Başaran

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20 Nis 2024 - 16:07 - Siyaset

Mahreç  Aygün Baş

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