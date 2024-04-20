31 Mart yerel seçimlerin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ilk meclisini bugün saat 15.00’da Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdi. Meclis 97 gündem maddesini oylamak adına toplandı. CHP grubu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meclis toplantılarının canlı yayınlanmasına ilişkin önergesine Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Meclisin canlı yayınlanması için çalışma yapılıyor. Sadece sosyal medya hesaplarından değil, başka mecralarda da yayınlanmak üzere çalışma yapılıyor. Önümüzdeki günlerde çalışma netleşecek” şeklinde konuştu.
- Siyaset
KBB meclisi canlı yayınlanacak
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. CHP grubu meclisin canlı yayınlanması için önerge verdi. Büyükakın konuya ilişkin, “Meclisin canlı yayınlanması için çalışma yapılıyor. Önümüzdeki günlerde çalışma netleşecek” dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.