KBB meclisi canlı yayınlanacak

31 Mart yerel seçimlerin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ilk meclisini bugün saat 15.00’da Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdi. Meclis 97 gündem maddesini oylamak adına toplandı. CHP grubu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meclis toplantılarının canlı yayınlanmasına ilişkin önergesine Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Meclisin canlı yayınlanması için çalışma yapılıyor. Sadece sosyal medya hesaplarından değil, başka mecralarda da yayınlanmak üzere çalışma yapılıyor. Önümüzdeki günlerde çalışma netleşecek” şeklinde konuştu.