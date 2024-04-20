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KBB meclisi canlı yayınlanacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. CHP grubu meclisin canlı yayınlanması için önerge verdi. Büyükakın konuya ilişkin, “Meclisin canlı yayınlanması için çalışma yapılıyor. Önümüzdeki günlerde çalışma netleşecek” dedi.

Aygün Baş
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KBB meclisi canlı yayınlanacak mask

31 Mart yerel seçimlerin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ilk meclisini bugün saat 15.00’da Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdi. Meclis 97 gündem maddesini oylamak adına toplandı. CHP grubu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meclis toplantılarının canlı yayınlanmasına ilişkin önergesine Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Meclisin canlı yayınlanması için çalışma yapılıyor. Sadece sosyal medya hesaplarından değil, başka mecralarda da yayınlanmak üzere çalışma yapılıyor. Önümüzdeki günlerde çalışma netleşecek” şeklinde konuştu.
# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, medya, chp, çalışma, Tahir Büyükakın

20 Nis 2024 - 16:22 - Siyaset

Mahreç  Aygün Baş

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