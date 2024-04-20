Kentsel dönüşüm için yetki aldı!

İnşaat Mühendisleri Odası ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında ‘Kocaeli Genelinde Deprem Öncesi Yapılan Binaların Yapı Envanteri Projesi’ üzerinde anlaşma yapılmıştı. Karşılıklı imzalanan protokol çerçevesinde Kocaeli genelindeki, 1999 Marmara Depremi öncesi yapılan binalar incelenip kentin yapı envanteri ortaya çıkarılması amaçlanıyordu. İncelenen yapıların teknik değerlendirmesi için İMO ile bir protokol daha imzalayacak olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dönüştürülecek alanların kentsel tasarımı ve 3 boyutlu modelleme çalışmaları için bu kez TMMOB Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi ile de protokol imzalayacak. Söz konusu protokol için bugün gerçekleşen mecliste yetki alındı.