İnşaat Mühendisleri Odası ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında ‘Kocaeli Genelinde Deprem Öncesi Yapılan Binaların Yapı Envanteri Projesi’ üzerinde anlaşma yapılmıştı. Karşılıklı imzalanan protokol çerçevesinde Kocaeli genelindeki, 1999 Marmara Depremi öncesi yapılan binalar incelenip kentin yapı envanteri ortaya çıkarılması amaçlanıyordu. İncelenen yapıların teknik değerlendirmesi için İMO ile bir protokol daha imzalayacak olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dönüştürülecek alanların kentsel tasarımı ve 3 boyutlu modelleme çalışmaları için bu kez TMMOB Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi ile de protokol imzalayacak. Söz konusu protokol için bugün gerçekleşen mecliste yetki alındı.
20 Nis 2024 - 16:29- Siyaset Güncelleme:
Kentsel dönüşüm için yetki aldı!
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi TMMOB Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi ile de protokol anlaşmasını meclise getirdi. Söz konusu madde mecliste kabul edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Kozluk - Kentsel dönüşüm projesi karabaş mah başlamalı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.