Yaşar Kardaş, “Vatandaş bizi tercih ettiğine göre çok doğru işler yapmışız”

İzmit Belediyesinin 2024 yılı Nisan ayı meclis toplantısı gerçekleşti. Fatma Kaplan Hürriyet’in başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısı belediye meclis salonunda yapıldı. Meclis toplantısında 34 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.
“MİLLET İÇİN KAVGA EDİYORUZ”
Gerçekleşen meclis toplantısında AKP grubunun 2023 yılı denetim raporlarındaki usulsüzlük iddialarına yanıt veren İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş, “Bu işin büyük denetlemesini seçimlerde vatandaş yaptı. Vatandaş bizi tercih ettiğine göre çok doğru işler yapmışız. Bizim başkanımız İzmit halkının faydası için kavga ediyor. Millet için kavga ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.