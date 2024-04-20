Yaşar Kardaş, “Vatandaş bizi tercih ettiğine göre çok doğru işler yapmışız”

İzmit Belediyesinin 2024 yılı Nisan ayı meclis toplantısı gerçekleşti. Fatma Kaplan Hürriyet’in başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısı belediye meclis salonunda yapıldı. Meclis toplantısında 34 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

“MİLLET İÇİN KAVGA EDİYORUZ”

Gerçekleşen meclis toplantısında AKP grubunun 2023 yılı denetim raporlarındaki usulsüzlük iddialarına yanıt veren İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş, “Bu işin büyük denetlemesini seçimlerde vatandaş yaptı. Vatandaş bizi tercih ettiğine göre çok doğru işler yapmışız. Bizim başkanımız İzmit halkının faydası için kavga ediyor. Millet için kavga ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz” dedi.