Bandırmaspor galibiyete hasret: 1-1

Maçtan dakikalar
36. dakikada Metehan ceza sahası içinde kaleci Kurtuluş’un müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Yiğit Arslan penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Doğan Can meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
62. dakikada Hikmet’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Togui sağ ayağıyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
Hakemler: Yiğit Arslan, Emrah Ünal, Mehmet Sıraç Akpınar
Bandırmaspor: Zafer Görgen, Djitte (Jozefzoon dk. 57) Emre Batuhan Adıgüzel, Mulumba, Cebio Soukou (Badji dk. 79), Metehan Mimaroğlu, Doğan Can Davas, Rahmetullah Berişbek, Anrea Sitoe, Levent Ayçiçek (Mustafa Çeçenoğlu dk. 78), Taha Batuhan Yayıkçı
Yedekler: Akın Alkan, Emirhan Aydoğan, Aygün Özışıkyıldız, Mert Çelik, Mehmet Özcan
Teknik Direktör: Yusuf Şimşek
Tuzlaspor: Kurtuluş Yurt, Hasanalizada, Ba, Arvydas Novikovas, (Strel Mambra dk. 73), Hikmet Çiftçi (Gameli Awuku dk. 89), Aminu Umar (Sadık Baş dk. 89), Samet Asatekin, Togui, Gökhan Akkan, Mehmet Coşkun, Sekou Tidiany (Luka Stankovski dk. 65)
Yedekler: Emre Koyuncu, Selim Ay, Muhammed Akarslan, Ali Baran Kanıçok, Mehmet Zahit Çınar
Goller: Doğan Can Davas (dk. 39 pen.) (Bandırmaspor), William Togui (dk. 62) (Tuzlaspor)
Sarı Kartlar: Mulumba, Batuhan Yayıkçı, Doğan Can Davas (Bandırmaspor), Kurtuluş Yurt, Tidiany, Hikmet Çiftçi W. Togui, Gökhan Akkan, Bahtiyar (Tuzlaspor)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.