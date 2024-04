Bandırmaspor galibiyete hasret: 1-1

Maçtan dakikalar

36. dakikada Metehan ceza sahası içinde kaleci Kurtuluş’un müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Yiğit Arslan penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Doğan Can meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

62. dakikada Hikmet’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Togui sağ ayağıyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

Hakemler: Yiğit Arslan, Emrah Ünal, Mehmet Sıraç Akpınar

Bandırmaspor: Zafer Görgen, Djitte (Jozefzoon dk. 57) Emre Batuhan Adıgüzel, Mulumba, Cebio Soukou (Badji dk. 79), Metehan Mimaroğlu, Doğan Can Davas, Rahmetullah Berişbek, Anrea Sitoe, Levent Ayçiçek (Mustafa Çeçenoğlu dk. 78), Taha Batuhan Yayıkçı

Yedekler: Akın Alkan, Emirhan Aydoğan, Aygün Özışıkyıldız, Mert Çelik, Mehmet Özcan

Teknik Direktör: Yusuf Şimşek

Tuzlaspor: Kurtuluş Yurt, Hasanalizada, Ba, Arvydas Novikovas, (Strel Mambra dk. 73), Hikmet Çiftçi (Gameli Awuku dk. 89), Aminu Umar (Sadık Baş dk. 89), Samet Asatekin, Togui, Gökhan Akkan, Mehmet Coşkun, Sekou Tidiany (Luka Stankovski dk. 65)

Yedekler: Emre Koyuncu, Selim Ay, Muhammed Akarslan, Ali Baran Kanıçok, Mehmet Zahit Çınar

Goller: Doğan Can Davas (dk. 39 pen.) (Bandırmaspor), William Togui (dk. 62) (Tuzlaspor)

Sarı Kartlar: Mulumba, Batuhan Yayıkçı, Doğan Can Davas (Bandırmaspor), Kurtuluş Yurt, Tidiany, Hikmet Çiftçi W. Togui, Gökhan Akkan, Bahtiyar (Tuzlaspor)