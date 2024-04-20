31 Mart yerel seçimlerin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ilk meclisini bugün saat 15.00’da Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdi. Meclis 97 gündem maddesini oylamak adına toplandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Fatma Kaplan Hürriyet plan bütçe komisyon raporuna ilişkin 16, 17, 18, 19, 20 numaralı 5 madde de çekimser oy kullanacağını ifade etti. CHP grubu söz konusu maddelerde çekimser oy kullandı.
20 Nis 2024 - 17:04- Siyaset Güncelleme:
CHP Grubu beş maddede çekimser oy kullandı
Kocaeli Büyükşehir nisan ayı meclis toplantısı bugün 15.00’da Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. CHP grubu 5 madde de çekimser oy kullandı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.