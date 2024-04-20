Mecliste kitapçık atışması! Hürriyet: “Stres yapmaya gerek yok”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2023 yılı Faaliyet Raporu üzerine eleştirilerde bulunan CHP Meclis Üyesi Nazım Gençtürk “Biz yazılanlardan ziyade yazılmayanlara takıldık. Mali raporlardaki farklılıkların ne olduğu yazılmamış. Olumsuzluklar rapora dahil edilmemiş, halkın parası halk için harcanıyormuş gibi yapılıyor? Depreme hazırlanıyormuş gibi mi yapılıyor? Halkın önceliklerini göz ardı eden, internet linklerinin verildiği bu linkleri kabul etmediğimi söylüyorum. Bu kitabın kapağını açmadan, kimlere bastırıldığını anladım” ifadelerini kullandı.

BİZ İZMİT’TE KİTAPÇIK BİLE BULAMADIK

Ardından söz alan AKP’li meclis üyesi Hayrettin Ünlü “Kitabı eleştirdi ne güzel ki elinde faaliyet raporunun olduğu bir kitap var. Biz izmit belediyesinde onu da göremedik. İzmit Belediyesi iki buçuk sene önce piyasanın iki katına A4 kağıdı aldı. Hala neden bunu yaptıklarının cevabını alamadık” dedi.

YALAN SÖYLEDİĞİ İÇİN KINIYORUM

Ardından söz alan Fatma Kaplan Hürriyet,” Biz Hayrettin Bey’in üslubuna alıştık. Büyükşehirde de nelerle karşılaşacağımızı gördük. Kendisi İzmit’te de aynı iftiraları attı bugün kendisinin gözünün içine baka baka raporlarla söylediğim halde hala insanlara yalan söylediği için kendisini kınıyorum. İzmit meclisini de burada konu etmek doğru değil. Biz mailden yolladık faaliyet raporunu kendisini açamadıysa bu onun kendi yetenek ya da yeteneksizliğine bağlı bir şey.

ZANNINIZI İSPATLA MÜKELLEFSİNİZ

Son olarak söz alan Büyükakın, Nazım Gençtürk’e yanıt olarak “ Siz sorunca bende faaliyet raporunu kimin bastığını merak ettim. Ama ben de kim olduğunu bilmiyorum. Kim? Arpalıktan gelip alıyor gibi lanse ediyoruz. 98 firmaya teklif çekilmiş bunun yapılması için. 98 firmanın 4’ü teklif vermiş. Nesi makul değil? Sadece şüpheniz olduğunu ifade ettiniz. Ama mesleğiniz gereği zannınızı ispatla mükellefsiniz” dedi.

Daha sonra Büyükakın, Gençtürk ve Hürriyet arasında şu atışmalar yaşandı

Gençtürk ”Şüphelenmek için haklı sebeplerim var” dedi.

Büyükakın ”Ama bir delil yok doğru mu?”

Gençtürk ”Deliller aldığı ihalelerdir. “

Büyükakın ”Sadece iddianız var doğru mu? “

Geçtürk,” Doğru.”

Büyükakın ”Tamam teşekkür ederim. Diğer konularda da sayıştayda özellikle sayıştat denetleyicisinin görüşü işe sayıştay aynı şey değildir. Sayıştay denetçisinin görüşü Meclis tarafından yapılan düzenleme ile gereken yapıldı. Hukuksuz diyorsunuz . Derdiniz hukiki kaygı ise size raporları yollarız. “

Hürriyet: “Her şeyi biliyorsunuz rahat olun onlar eleştirilerini söylüyor” Stres yapmaya gerek yok.

Büyükakın “Neden rahatsız oluyorsunuz. Cevap vermeyeyim mi? Stres yaptığımı nereden çıkarıyorsunuz? Meclis üyeniz, mesnetsiz iddialarda bulununca bende cevap verdim.”