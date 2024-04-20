20 Nis 2024 - 17:38- Asayiş G:

Masaj salonuna fuhuş baskını

Darıca ilçesinde polisin masaj salonuna yaptığı baskında fuhuş yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu 8 kadın gözaltına alındı.

Demirören Haber Ajansı
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Masaj salonuna fuhuş baskını
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Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pirireis Mahallesi Tuzla Caddesi’ndeki bir otelin giriş katında bulunan masaj salonunda fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Masaj salonuna yapılan baskında fuhuş yaptıkları belirlenen Kenya, Nepal, Özbek, Türkmenistan, Tayland ve Güney Afrika uyruklu 8 kadın gözaltına alındı. Kadınların masaj salonunda kaçak olarak çalıştırıldığı belirlendi. Kadınların İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri sonrası sınır dışı edileceği bildirildi. Masaj salonunu işletenler hakkında da soruşturma başlatıldı.
# çalışma, ilçe, kaçak

20 Nis 2024 - 17:38 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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