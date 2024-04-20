Gençtürk: "Şeffaf ihale süreci istiyoruz"

Bugün gerçekleştirilen Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın Başkanlık etti. 99 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda CHP’li Meclis Üyesi Mehmet Nazım Gençtürk Faaliyet raporu hakkında ağır eleştirilerde bulundu. Toplantıda Değirmendere Kültür Merkezi Binasının Gölcük Belediyesi’ne tahsisinin yetkisi de görüşüldü.

ŞEFFAF İHALE SÜRECİ

Gençtürk, konuşmasında şunları söyledi: “Kim bu kent bir taş üzerine taş koyduysa emeğine sağlık, Allah razı olsun. Biz külliyen bir faaliyet raporunu kabul etmiyor değiliz. Biz yazılmayanlara takıldık, yazılanlara değil. Olumsuzlar yok sayılmış, raporlara dahil edilmemiş. Halk için mi çalışılıyor mu yoksa ‘mış’ gibi mi yapılıyor? Faydalı eserleri tenzih ederek şeffaflıktan ve tasarruftan uzak bu raporu kabul etmeyeceğimizi söylüyorum. Sadece bu faaliyet raporu kitabından doğrudan teminle hangi şirkete ihale verildiğini tahmin ettim. Şeffaf bir ihale süreci geçirilmesini temenni ediyoruz. Biz kiralama yerine satın alma yönteminin çok daha karlı olacağını her zaman söylüyoruz.

RAPORDA SAYIŞTAY’IN TESPİTLERİ YOK

10 milyonluk fotokopi ihalesi yapıldı. Kağıt belediyeden bildiğim kadarıyla. 10 milyonla yeni fotokopi makinesi alınamaz mıydı? 300 milyon borç vermiş belediye. Kime vermiş bilmiyoruz. Sayıştay’ın tespitleri faaliyet raporunda yer almıyor. İşçilere yıllık izinlerinin kaldırılması faaliyet raporunda yok. Kent Konut’un faizi faaliyet raporunda yok. Kent Konut hiç yok. Kent yok. Depremde yıkılacak binalar sonrası biz nerede toplanacağız kısmı faaliyet raporunda yok. İSU’ya yapılan sınavsız atamalar yok. Ruhsatsız işletmeler yok. 10 yıllığına Ensar’a verilen Pembe Köşk ile ilgili Sayıştay’ın tespiti yok. Biz de yokuz. Hayır diyoruz”