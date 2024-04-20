Araç sahipleri dikkat! İlk üç yıl zorunluluğu olmayacak

TÜVTÜRK, Türkiye'de trafiğe kayıtlı 25 milyondan fazla aracın güvenliğini ve çevreye duyarlılığını artırmak amacıyla önemli bir bilgilendirme mesajı paylaştı. Bu çağrıda, araç sahiplerinin düzenli olarak gerçekleştirmesi gereken muayene prosedürleri ve gelecekte atılacak adımlar ayrıntılı bir şekilde ele alındı.
Ekonomim'in aktardığına göre, TÜVTÜRK, muayenesi yapılmamış araçların trafiğe çıkmasını yasaklarken, yeni bir otomobil satın alan sürücüler için ilk 3 yıl boyunca muayene yaptırmanın zorunlu olmadığını belirtti.
TÜVTÜRK, egzoz emisyon ölçümü işlemini farklı yetkili bayilere devrederek muayene süresini kısaltmayı ve yoğunluğu azaltmayı hedeflediğini vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin 77 şehrinde faaliyete geçirilen mobil istasyonlar ile randevu yoğunluğunu azaltma çabalarına devam ediyor.
Seyyar istasyonlarda binek otomobil, traktör ve motosiklet muayenelerinin gerçekleştirilebildiği belirtilirken, hava destekli hidrolik fren sistemine sahip araçların muayenesinin yalnızca sabit istasyonlarda yapılabildiğine dikkat çekildi.
Egzoz gazı emisyon ölçümünün ise sadece sabit ve yetkilendirilmiş seyyar istasyonlarda gerçekleştirildiği bilgisi verildi. Traktör muayenelerinin ise tüm seyyar ve sabit istasyonlarda yapılabildiği ifade edildi.
Kaynak: cumhuriyet
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Lazo - Zaten öyle ki!!!!!
Gebzeli - zaten öyle değilki arabayı galeriden alınca doğru muayenenin yolunu tutıyorsun
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.