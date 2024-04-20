Olay, dün gece Gebze Güzeller Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 37 yaşındaki Aykut Işık, gece saatlerinde göğsünden ve boğazından 3 bıçak darbesiyle bıçaklandı. Hastaneye giden Işık, yapılan müdahalenin ardından eve gitmek istedi. Kendisine izin verilmeyen Işık, ısrarlara rağmen imza atarak eve gitti. Sabaha karşı fenalaşan ve ailesi tarafından hastaneye götürülmek istenen Işık, yolda hayatını kaybetti. Işık’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.Işık'ın Gebze'de uzun yıllardır gazetecilik yapan Yılmaz Işık’ın oğlu olduğu öğrenildi. Işık'ın cenazesi yarın öğle namazını müteakip Gebze Güzeller Camii'nden kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
- Asayiş
Boğazından ve göğsünden bıçaklanan adam zorla hastaneden çıktı, hayatını kaybetti
Gebze ilçesinde boğazından ve göğsünden bıçaklanan şahıs, hastanede yapılan müdahalenin ardından ısrarlara rağmen imza atarak eve gitti. Evde rahatsızlanan şahıs hayatını kaybetti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.