6 ilçede elektrik kesintisi!

|BAŞİSKELE
|KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, MEHMETAĞA, OVACIK
|AKİK SK., AKKOL SK., ALACA SK, ALI ISLAM, BAŞYİĞİT CD, BİLİM, DEĞİRMENLİ SK., ERKUT, ERKUT SK., EZGİ SK, FULYA, GAFUR, GAFUR SK., HACI İSMAİLOĞLU SK., IHSAN, IRMAK SK., KAYALI SK., KORHAN SK., KÖKLÜ, KÖKLÜ SK., KÖŞE SK., KULLAR, MİMAR SK., NAZAR, NAZAR SK., SELÇUK SK., TRABZON SK., TÜRKKAN, ÜÇÜNCÜ SK., YENİ YOL CD., YIRMIBES
|21.04. 2024
|09:00
|17:00
|KANDIRA
|BALABAN, HACILAR
|TAŞANBAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAGBOLU MEVKII, YAĞBOLU MEVKİİ KÜME EVLER
|21.04.2024
|09:00
|15:30
|BAŞİSKELE
|KARADENİZLİLER
|ORDULULAR SK., ZİRAAT SK.
|21.04.2024
|09:00
|17:00
|BAŞİSKELE
|MEHMETAĞA, OVACIK
|EZGI, HACIOĞLU SK., HİZMET SK., KULLAR CD., YİNELEK SK.
|21.04.2024
|09:00
|17:00
|BAŞİSKELE
|MEHMETAĞA, OVACIK
|İNCİRDİBİ SK., KANALYOLU CD., KARAKUŞ SK., PAY SK., ÜNELDEDE SK., YİRMİBEŞ SK.
|21.04.2024
|09:00
|17:00
|BAŞİSKELE
|MEHMETAGA, MEHMETAĞA
|ALSANCAK CD., DEREBOYU, DEREBOYU SK., FINDIK SK., KARSLI SK., MUHACİR SK., ÖZTONGA SK., ŞEHİTLİK SK.
|21.04.2024
|09:00
|17:00
|BAŞİSKELE
|KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, OVACIK
|ALİ İSLAM CD., BASYIGIT, BAŞYİĞİT CD.
|21.04.2024
|09:00
|17:00
|BAŞİSKELE
|FATIH, FATİH, MAHMUTPASA, MAHMUTPAŞA, PAŞADAĞ, YAYLACIK, YESILYURT, YEŞİLYURT
|17 AĞUSTOS FAY HATTI, AKAR, AKAR SK., ARDA SK., BELEDİYE SK., BELGİN SK., BİNDALLI SK., CEM SK., CÖMERT SK., ÇAYIRLAR, ÇELİKİZ SK., ECEGÜL SK., ENGINAR, ENGİNAR SK., FAKÜLTE CD., FEVZİ PAŞA CD., GALIP ERENOGLU, GALİP ERENOĞLU CD., GÜRÜN, HACI SÜLEYMAN, HACI SÜLEYMAN SK., HICRAN, HICRI, HİCRAN SK., HİCRİ SK., HÜRLER, HÜRLER CD., İMSAK SK., KADİR SK., KAHRAMANLAR, KAHRAMANLAR CD., KARA, KARA SK., MAHMUTPASA, MAHMUTPAŞA CD., MEHMET AKİF CD., MERTİNAN, NADİR SK., NANE, NEVZAT SK., ORHAN, ÖMER SK., ÖVÜNÇ, ÖYKÜ, ÖYKÜ SK., PELİT SK., PERÇEM SK., PERVİN SK., SAADET, SAADET SK., SENYURT, SILA, SILA SK., ŞAŞMAZ SK., ŞENYURT SK., TÜRKLER SK., YARIŞALANI CD., YAYLACIK CD., YURTSEVER, YÜKSEKOKUL CD.
|21.04.2024
|08:00
|09:00
|KARTEPE
|KÖSEKÖY, KULLAR YAKACIK, YAYLACIK
|AKYÜZ, AKYÜZ SK., ALPEREN SK., BASAR, ÇELENKOGLU, ÇUHANE, ÇUHANE. CD., DOĞAL SK., DÜRÜST SK., EĞİTİM SK., GEDİZ SK., GÜZ SK, HACI HASAN, HACI HASAN SK., HASAN KAR SK., HÜSEYIN TEPECIK, HÜSEYİN TEPECİK CD., ILHAN, İLHAN SK., KARBEYAZI SK., KARLI SK., KUMRULU SK., MEMLEKET, MEMLEKET SK., RÜZGAR SK., SEDA, SERINCAN, SERİNCAN SK., SULTAN BABA SK., TALİM SK., TOPALLAR, TOPALLAR CD., ULUBATLI, ULUBATLI SK., VOLKAN, VOLKAN SK., YELIZ, YELİZ SK., YILDIRAY, ZEYBEK SK.
|21.04.2024
|05:00
|09:00
|KARTEPE
|FATIH, FATİH
|BALABAN SK., DEMOKRASİ CD., FERAH, FERAH SK., GÜRÜN SK., SELİMİYE CD., SUBAŞI SK.
|21.04.2024
|05:00
|09:00
|GÖLCÜK
|YAZLIK MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ
|ASIK VEYSEL, BURAK SK., DERVİŞSUYU CD., DOSTLUK CD, KUVAYİ MİLLİYE CD., NURSEDA, NURSEDA SK., RESUL SK., SEYİT GAZİ CD., YAZLIK
|21.04.2024
|09:30
|17:30
|GEBZE
|PELITLI, PELİTLİ
|4407., 4461, 4462, 4462., 4471., 4475., 4476, 4476., 4478, 4478., BAGLAR YOLU, BAĞLAR YOLU CD., ERDAĞI SK., EŞREF SK., GÖNEN SK., GÜVERCİN SK., PINAR SK., SOYLU SK., TAŞ SK., TAVŞANLI YOLU CD., YENI MEZARLIK YOLU, YENI MEZARLIK YOLU CD., YENİ MEZARLIK YOLU, YENİ MEZARLIK YOLU CD.
|21.04.2024
|09:00
|12:00
|GEBZE
|CUMAKÖY, DENIZLI, DENİZLİ, ESKİHİSAR, KADILLI, MOLLAFENARI, MOLLAFENARİ, MUDARLI, ORGANIZE, OVACIK, PELITLI, PELİTLİ
|1, 2424. SK., 269, 3020. SK., 3301., 3304., 3315., 3317., 3317. SK, 3317. SK., 3318., 3326., 3327., 3340., 3341., 3341. SK., 3342. SK., 3343., 3344, 3344., 3354., 3360. SK., 3361., 3363., 3401., 3402, 3404., 3408., 3408. SK., 3410., 3411. SK., 3413., 3418., 3419., 3422, 3422., 3425., 3427., 3428., 3431., 3442, 3442., 3442. SK., 3446., 3803., 3804., 3806., 3810, 3811., 3812., 3813., 3814., 3816., 3817., 3820., 3821., 3830, 3840., 3841, 3843., 3853., 4002., 4002. SK, 4004, 4004., 4004. SK., 4010., 4010. SK, 4011., 4012. SK., 4020, 4020., 4020. SK., 4035., 4036., 4038., 4040., 4041., 4043., 4043. SK., 4201. SK, 4206., 4301, 4301., 4301. SK., 4303., 4304., 4305., 4308., 4309, 4309., 4309. SK., 431, 4320, 4321., 4321. SK, 4330., 4330. SK., 4334, 4334., 4334. SK., 4337., 4439., AĞIL KORUSU SK., AHMET AĞA SK., AKKAYALAR SK., ALEMDAR CD., ANKARA, ANKARA CD., ATATÜRK CD., AYAR SK., BAĞDAT SK., BAĞLAR SK., BALKAN SK., BARIŞ SK., BOSTAN DERE SK., CEYLAN SK., CUMAKÖY CUMHURIYET, CUMAKÖY FATIH, CUMAKÖY FATIH CD., CUMAKÖY FATİH CD., CUMHURİYET BULVAR, CUMHURİYET CD., ÇANAK SK., ÇAYIR SK., ÇAYIRDERE SK., ÇAYIRLAR SK., DEDECİK SK., DEĞİRMENALTI SK., DENIZLI FATIH, DENİZLİ FATİH CD., DOĞA SK., DOKTOR SK., DOSTLAR SK., DÖNER SK., DÜBEKTAŞ SK., ELMA SK., ELVAN SK., ESEN SK., ESKI ISTANBUL, ESKİ İSTANBUL, EVREN SK., FATİH, FATİH CD., FETİH SK., GARİPLER SK., GAZI MUSTAFA KEMAL, GAZİ SK., GENÇLİK CD., GONCA SK., GÜLBEN, GÜLBEN CD., GÜLBEN SK., GÜNEŞ SK., HAFIZ EYÜP SK., HİLAL SK., İBRAHİM AĞA CD., İNCİ SK., KABACA, KABACA CD., KADILLI ATATÜRK, KADILLI CUMHURIYET, KADILLI CUMHURİYET CD., KADOVA SK., KAHYA SK., KARSIYAKA, KARŞI SK., KAŞPINAR SK., KAVAK SK., KAYACIK SK., KEMAL ATATÜRK, KEMAL ATATÜRK CD., KEMAL NEHROZOĞLU CD., KERİMOĞLU SK., KOCAKÖPRÜ SK., KORUCU SK., KOVALI SK., KOZPINAR SK., KÖRFEZ SK., KÖSE SK., KÖYSUYU SK., KUBİLAY SK., LEYLAK SK., LOKMAN SK., MANOLYA SK., MENEKŞE SK., MERCAN SK., MEVLANA, MEVLANA CD., MOLLA FENERI, MOLLA FENERİ CD., MUDARLI CUMHURIYET, MUDARLI CUMHURIYET CD., MUDARLI ISTIKLAL, MUDARLI ISTIKLAL CD., MUHTAR SK., NERGİZ SK., ONUR SK., ORTANCA SK., ÖREN SK., PAPATYA SK., SADETTİN SK., SADIK AĞA SK., SANAYİ. SK, SANCAK, SANCAK CD., SARI ÇEŞME SK., SARI SK., SARIÇALILIK SK., SAYGI SK., SEHIT EMIN DOGAN, SEZER SK., SILE, SÖĞÜT SK., SULTAN SK., SÜMBÜL SK., ŞEHİT EMİN DOĞAN CD., ŞEHİT ENGİN ERGÜN CD., ŞİLE, ŞİLE CD, ŞİLE SK, ŞİMŞEKOĞLU SK., TOPLUCA SK., UĞUR SK., ULUDERE, ULUDERE CD, ULUDERE CD., VADİ SK., YAMAÇ SK., YARIŞ YOLU SK., YAYLADERE, YAYLADERE CD., YEDIYER, YEDİYER CD, YEDİYER CD., YENİ ÇEŞME SK., YEŞİLTEPE SK., YEŞİLVADİ SK., ZAMBAK SK., ZEMZEM SK.
|21.04.2024
|09:30
|11:30
|GEBZE
|BALÇIK
|3225., 3231. SK., 3233. SK., 3235., 3236., 3237. SK., 3238, 3242., 3242. SK., 3246., 3247., 3248, 3248., AYBEK SK., ÇİĞDEM SK., GÜL SK., KARANFİL SK., ÖZPINAR SK., ZAKKUM SK.
|21.04.2024
|12:00
|14:00
|GEBZE
|BALÇIK
|3232., 3240
|21.04.2024
|12:00
|14:00
|GEBZE
|BALÇIK, TOSB
|3225, 3243/1, 3243/1., CEREN SK., GEBZE ORGANİZE SANAYİ BAĞLANTI, KÖMÜRCÜLER SK., ORGANİZE CD., ÖMÜR SK.
|21.04.2024
|14:00
|15:30
|GEBZE
|BALÇIK
|3222., 3243., FIRAT SK.
|21.04.2024
|14:00
|15:30
|GÖLCÜK
|DUMLUPINAR, YAZLIK MERKEZ
|50. SK., GELİBOLU CD., GÜZEL SK., MAHMUTOĞLU CD., SEMIH ÜLPER, SERCAN SK., SÖĞÜTLÜ ÇEŞME SK., ŞEHİT ZAFER SK., YAZLIK 17 AGUSTOS, YAZLIK 17 AĞUSTOS CD.
|21.04.2024
|09:30
|17:00
|GÖLCÜK
|HALIDERE YALI, YUKARI
|ESKI KÖY, ESKİ KÖY, ESKİ KÖY CD.
|21.04.2024
|10:30
|17:30
|GEBZE
|SULTAN ORHAN
|1176. SK., 1176/1. SK., 1176/2. SK., 1179. SK., 1180., ASKERİ YOL SK, HÜKÜMET CD., TERMİNAL CD.
|21.04.2024
|12:00
|15:00
|DARICA
|BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR
|BAHTİYAR SK., BEKTAŞ SK., BEYIT, BEYİT SK., ESENGÜL SK., GÜRKAN SK., HÜSAM SK., ISTASYON, KEŞİF SK., TELSİZ SK., TEPECIK, TEPECİK SK., YESIL
|21.04.2024
|09:00
|16:00
|DARICA
|FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK, KAZIMKARABEKİR
|ALİYE SK., CEZBE, CEZBE SK., DR.ZEKİ ACAR CD., ERİŞ SK., GÜRSEL, GÜRSEL SK., İSTASYON CD., KATIP, KÖŞK SK., KÜÇÜK SK., SERTTAŞ SK., SEVKET, ŞEVKET SK., VEZIR, VEZİR SK.
|21.04.2024
|09:00
|16:00
|DARICA
|BEYLİKBAĞI, NENEHATUN, OSMANGAZI, OSMANGAZİ, SIRASÖGÜTLER, SIRASÖĞÜTLER
|1645/1. SK., 1646. SK., 1657/1., 1657/1. SK., 1659/1., 1659/1. SK., 1659/2. SK., 1663. SK., 1663/1., 1663/1. SK., 1663/2. SK., 1663/3., 1663/3. SK., 1663/4., 1663/4. SK., 1663/5. SK., 1663/7. SK., 1664., 1664. SK., 1664/2., 1664/2. SK., 1664/3., 1664/3. SK., 1664/4., 1664/4. SK., 1665., 1665. SK., 1665/2., 1665/2. SK., 1665/3., 1665/3. SK., 1666. SK., 1666/1. SK., 1666/2., 1666/2. SK., 1666/3. SK., 1667. SK., 1668., 1668. SK., 1668/1. SK., 1669., 1669. SK., 1672., 1672. SK., 337. SK., AYDINLAR CD., ÇELIKOGLU CD., EBRU SK., GÖKSU SK., HAKAN, İLHAM SK., KANUNİ SK., MABET SK., MIS, MİS SK., MİZAÇ SK., ÖKSÜZ, ÖKSÜZ SK., SAFRAN SK., SANAYI, SANAYİ CD., SANDAL SK., SAYGIN SK, SIRA SÖGÜTLER, SIRA SÖGÜTLER CD., SIRA SÖĞÜTLER CD., SU, SU SK., YASAR, YAŞAR SK.
|21.04.2024
|08:30
|15:30
|DARICA
|BEYLİKBAĞI, OSMANGAZİ
|343. SK., ATATÜRK, ÇELİKOĞLU CD., ÜRETİM SK.
|21.04.2024
|08:30
|15:30
|GEBZE
|BARIŞ, MUALLIMKÖY, MUALLİMKÖY, TATLIKUYU
|1319/3. SK., 1802/1. SK., 4123., 4140., 4142., ANİBAL CD., AŞAĞIBAĞLAR SK., DENİZ CD., GYTE MUALLİMKÖY YERLEŞKESİ YOL, LALE SK., MUALLİM KÖY, SİTE SK., ZEYTİNLİK SK.
|21.04.2024
|10:00
|14:00
|GEBZE
|BARIS, BARIS SB, BARIŞ, MUALLIMKÖY, MUALLİMKÖY, TATLIKUYU
|1319/2. SK., 1801., 1801. SK., 1802., 1802. SK., 1803. SK., 1803/1. SK., 1803/3. SK., 1804., 1804. SK., 1804/2. SK., 1804/4. SK., 1804/5. SK., 1805., 1805. SK., 1805/1. SK., 1805/2. SK., 1805/3. SK., 1805/4., 1805/4. SK, 1805/4. SK., 1805/5. SK., 4102., 4124., 4127., 4127. SK, 5001, DAR SK., DENIZ, GAZI DEDE, GAZİ DEDE CD., GÜNEY YANYOL CD., HARMANYOLU SK., KOSU YOLU, KOŞU YOLU CD., MUALLIM KÖY, MUALLİM KÖY CD., SAĞLIK SK., ÜÇ KUYULAR SK., YALI SK.
|21.04.2024
|10:00
|14:00
|GEBZE
|TAVSANLI, TAVŞANLI, YAVUZ SELİM
|4508., 4546., BALLIKAYALAR, BALLIKAYALAR CD., DEĞİRMEN ALTI SK., GÜNDOĞAN CD., KUĞU SK., SANİYE SK., TAVSANLI ATATÜRK
|21.04.2024
|09:00
|15:00
|KANDIRA
|AKBAL, AKÇABEYLI, AKÇABEYLİ, AKDURAK, ALAYBEY, AYDINLIK, BABAKÖY, BABALI, BAGIRGANLI, BAĞIRGANLI, BALLAR, BOLU, CEBECI, CEBECİ, ÇALKÖY, ÇAMKONAK, ÇARSI, ÇARŞI, DURAÇALİ, DURAKLI, HACIMAZLI, KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ, KEFKEN, KERPE, KINCILLI, KURTYERI, KURTYERİ, ORHAN, ÖZBEY, PINARDÜZÜ, SAFALI, TERZİLER
|19018, 2. SK., 21. SK., 23 NISAN, 23 NİSAN CD., 29 EKIM, 29 EKİM CD., 29. SK., 3. SK., 35. SK., 4. SK., 4514, 5. SK., 571., 587, 6. SK., 7. SK., 708 SK., ABDULLAH KÖSEOĞLU CD., ACILIK, ACILIK SK., ADA CD., AGVA ISTANBUL, AGVA ISTANBUL CD., AĞAR SK., AĞVA İSTANBUL, AĞVA İSTANBUL CD., AHENK SK., AHMET DOĞRU CD., AHMET ER CD., AHMET TÜRKMEN, AHMET TÜRKMEN CD., AK HASAN, AK HASAN CD., AKARSU SK., AKASYA, AKASYA CD., AKÇABEYLI SEFERLER MEVKII, AKÇABEYLİ SEFERLER MEVKİİ KÜME EVLER, AKÇAKOCA CD., AKÜZÜM SK., ALAY CD., ALAYBEY MEVKII, ALAYBEY MEVKII KÜME EVLER, ALAYBEY MEVKİİ, ALAYBEY MEVKİİ KÜME EVLER, ALİ RIZA EFENDİ CD., ALTIN SK., ANIL SK., ARA SK., ARALIK, ARALIK SK., ARIFAGA, ARİFAĞA SK., ASAGI PINAR, ASKERİYE MEVKİİ KÜME EVLER, AŞAĞI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER, AŞAĞI KURT YERİ SK., AŞAĞI PINAR SK., AŞIK VEYSEL CD., ATA SK., ATATÜRK CD, ATEŞ SK., ATIL SK., AYBAS, AYBAŞ SK., AYÇA SK., AYDOGDU, AYDOĞDU SK., AYHAN SK., AYIŞIĞI SK., AYKANAT, AYKANAT SK., AYKUT SK., AZRA SK., BABAKÖY MERKEZ MEVKII, BABAKÖY MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, BABAKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BABALI ATATÜRK, BABALI DOGA, BABALI KARANFIL, BAGIRGANLI ATES, BAGIRGANLI SENOL, BAGIRGANLI TAFLAN, BAĞIRGANLI-ANTAPLI YOLU SK, BAĞIŞLAR BAYRAMLAR MAH, BAHADIR, BAHADIR SK, BAHADIR SK., BAKACAK SK., BAL, BAL SK., BALÇIK, BALÇIK CD., BALLAR, BALLAR CD., BALLAR KARSI MEVKII, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVL, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, BALLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BARBAROS SK., BATTAL GAZİ SK., BAYIR, BAYIR SK., BAYRAM SK., BELDE SK., BERBEROĞLU SK., BERİL SK., BESTE, BESTE SK., BESTEKAR AMIR ATES, BİRGÜL SK., BİRİNCİ SK., BOLLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLLU YOLU, BOLU MERKEZ MEVKII, BOLU MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, BONCUK SK., BOSTAN SK., BOZTURGUT SK., BURCU, BURCU SK., BURÇ SK., BURMAGEÇIT MEVKII, BURMAGEÇIT MEVKII KÜME EVLER, BURMAGEÇİT MEVKİİ KÜME EVLER, BUSE SK., BÜYÜK BALCI CD., CAMİ SK., CAN SK., CANAN SK., CANSU. SK., CEBECI, CEBECI CUMHURIYET, CEBECI DOGAN, CEBECI INCE, CEBECI INCE SK., CEBECI YONCA, CEBECİ BULVAR, CEBECİ BULVARI CD., CEMRE SK., CESUR SK., CEVİZ SK., ÇAGLAR, ÇAĞDAŞ SK., ÇAĞLAR SK., ÇAKAR SK., ÇAKIR SK., ÇALCA SK., ÇALIK SK., ÇALKÖY AZRA, ÇALKÖY BAYIR, ÇALKÖY BAYIR SK., ÇALKÖY BERIL, ÇALKÖY DERE, ÇALKÖY GÖKÇE, ÇALKÖY ORKIDE, ÇALKÖY ORMAN, ÇALKÖY SENOL, ÇALKÖY SENOL SK., ÇALKÖY-SEYREK YOLU, ÇALKÖY-SEYREK YOLU CD., ÇAMKONAK, ÇAMKONAK CD., ÇAMLIBEL, ÇAMLIBEL CD., ÇAMLIK CD., ÇARDAK SK., ÇAT SUYU, ÇAT SUYU SK., ÇAVUŞLAR SK., ÇIGDEM, ÇIGDEM SK., ÇINARLIK SK., ÇORUH SK., ÇÖRTÜK, ÇUKURDERE, ÇUKURDERE CD., DAĞ SK., DAMLA, DAMLA SK., DAMLAR YANI SK., DARACIK SK., DASÇI, DAŞÇI SK., DEMİR CD., DEMİR SK., DEMOKRASI, DENİZ SK., DERVISOGLU, DERVİŞOĞLU SK., DERYA SK., DIKILI, DİKİLİ, DİKİLİ CD., DOĞA VİLLALARI SİTESİ YOLU SK, DÖNGEL TARLA, DÖNGEL TARLA SK., DUMLUPINAR SK., DURAKLI MERKEZ MEVKII, DURAKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DUTLAR SK., EFLATUN, EFLATUN SK., ELZEM CD., EMRE, EMRE SK., EMSAL SK., ENGİN SK., EREN SK., ERGÜL SK., ERIM, ERİM SK., ERİŞİM SK., EROGLU, EROĞLU SK., ERSOY, ESEN, ESKI MEZBAHA, ESKİ ÇEŞME, ESKİ MEZBAHA CD., ESKİ SK., EYÜP, EYÜP SK., FAHRİ SK., FATİH SK., FENER CD., FETHI ASKIN, FETHİ AŞKIN CD., FEVZI ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK SK., FIRIN SK., FIRTINA SK., FİDAN SK., FİKİR SK., GAFFAR OKKAN CD., GALINCAK SAHILI MEVKII, GARAJ CD., GAZEL, GAZİLER CD., GENÇ SK., GENÇALİ MEVKİİ KÜME EVLER, GEZİCİ SK., GİZEM SK., GÖKÇE SK., GÖRKEM SK., GÖZTEPE, GÖZTEPE SK., GURBETÇILER, GURBETÇİLER CD., GÜLDALI SK., GÜLLEP, GÜLLEP SK., GÜLŞEN SK., GÜNDÜZ SK., GÜNES 90, GÜNEŞ 90 SK., GÜRGEN, GÜRGEN SK., GÜVENLER CD., GÜZELTEPE, GÜZELTEPE CD., HACI MUSTAFA UYGUR CD., HACI SÜKRÜ, HACI ŞÜKRÜ CD., HACI ŞÜKRÜ SK., HACIMAZLI MERKEZ MEVKII, HACIMAZLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HACIMAZLI-SAFALI YOLU SK, HAKAN SK., HAKIM, HAKİM SK., HALİL İBRAHİM ERDEN SK., HAMZA, HAMZA SK., HAN SK., HANIMELİ SK., HARMAN PINAR SK., HARMAN SK., HATIRA SK., HATİP PINARI SK., HAVADAR SK., HAYAT SK., HENKİ OĞLU SK., HICRET, HIZLI, HİCRET SK., HİDAYET SK., HİSAR SK., HOCAOGLU, HOCAOĞLU SK., HUNLAR CD., HÜRRİYET SK., IHLAMUR SK., ILAYDA, ILAYDA SK., IREM, ISMAIL AKIN, IŞIK SK., ITIR SK., IZMIT, İLAYDA SK., İNCE SK., İNÖNÜ CD., İREM SK., İSMAİL AKIN SK., İSMAİL ŞENOĞLU CD., İZMİT CD., İZMİT KANDIRA YOLU SK, KADER SK., KADI DEĞİRMENİ SK., KADI KONAGI, KADI KONAGI SK., KADI KONAĞI SK., KANAL SK., KANALBOYU SK., KANARYA SK., KANDIRA-KEFKEN YOLU CD, KANDIRA-KEFKEN YOLU CD., KANTUR TATİL SİTESİ YOLU SK, KAPTAN SK., KARA KIZILCIK SK., KARAAGAÇ CUMHURIYET, KARAAGAÇ HACI SÜKRÜ, KARAAGAÇ KURTULUS, KARADENIZ, KARADENİZ CD, KARADENİZ CD., KARADENİZ.. CD., KARAKAYA MEVKII, KARAKAYA MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKOL, KARATAŞ SK., KARAYEL SK., KARSI, KARTAL SK., KATİP SK., KAVAKDİBİ CD., KAYALIK SK., KEFKEN, KEFKEN ATATÜRK, KEFKEN CANSU, KEFKEN CD., KEFKEN ÇAGDAS, KEFKEN ÇAKIR SK., KEFKEN DEMIR CD., KEFKEN DERE SK., KEFKEN DERYA, KEFKEN DERYA SK., KEFKEN HILAL, KEFKEN HÜRRIYET, KEFKEN KAPTAN, KEFKEN MUTLU, KEFKEN POYRAZ, KEFKEN SELVI, KELES, KELES SK., KENT, KENT SK., KERPE CAMI, KERPE CD., KERPE KISLA, KERPE NUR, KERPE NUR SK., KERPE ÖZGÜR, KERVAN SK., KINALI, KINALI SK., KIR SK., KIROGLU, KIROĞLU SK., KISA SK., KISLA, KISLA CD., KIŞLA CD., KIŞLA SK., KIZAK CD., KIZILAY CD., KIZILAY SK., KIZILCIK, KIZILCIK SK., KİBAR SK., KOCAMEŞELER SK., KOÇ SK., KOÇLAR, KOÇLAR SK., KONAKTEPE, KONAKTEPE SK., KORKMAZ SK., KOVANLIK SK., KOVU YERİ SK., KOZA SK., KOZALAK SK., KUM, KUM SK., KUM ZAMBAGI, KUMCAĞIZ CD., KURTPINAR SK., KURTULUŞ SK., KURTYERI ENGIN, KURTYERI KANDIRA, KURTYERI KARTAL, KURTYERI SAHIN, KURTYERI SEKER SK., KURTYERI YIGIT, KUŞÇULAR MAH, KUZEY SK., KÜLTÜR, KÜLTÜR CD., LEYLAK, LIDER, MACARLAR, MACARLAR SK., MAVİ SK., MEDRESE SK., MEHMET TANER CD., MEHMETÇİK SK., MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, MENEKSE, MERAL SK., MERMER SK., MERT SK., MERVE SK., MESUT SK., MEŞELİK SK., MIÇO CD., MİLLİ EGEMENLİK CD., MOLLAHASAN PINARI MEVKİİ KÜME EVLER, MURAT, MURAT SK., MUSTAFA EREN SK., MUSTAFA KEMAL, MUSTAFA KEMAL CD., MUSTAFA ÖZMEN, MUSTAFA ÖZMEN CD., MÜZEYYEN, NAİL EYİDOĞAN SK., NAR SK., NAZ SK., NEBIOGLU, NEBİOĞLU SK., NERGİS SK., NEVREZBEY SK., NIHAT ERIM, NIYAZI YELKENCIOGLU, NİHAT ERİM CD., NİYAZİ YELKENCİOĞLU CD., NUR SK., OBRUK SK., OBRUK. 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CD., TERMİNAL SK., TEVFİK KANDIRA CD., TUNÇ SK., TURAN GÜNES, TURAN GÜNEŞ CD., TURUNCU, TURUNCU SK., TÜRBE TEPE, TÜRBE TEPE SK., TÜRBELER, TÜRBELER SK., TÜRK OCAĞI CD., TÜRKMEN MEVKII, TÜRKMEN MEVKII KÜME EVLER, TÜRKMEN MEVKİİ KÜME EVLER, UFUK, UFUK SK., ULUCA SK., UMURCALI MEVKII, UMURCALI MEVKİİ KÜME EVLER, USTA, UYGUR, UZUN AHMET, UZUN AHMET CD., UZUNKUM, UZUNKUM SK., ÜÇ AĞAÇ SK., ÜNAL SK., ÜST SK., VATAN, VATAN SK., YAGCI, YAĞCI SK., YAKAMOZ, YASEMİN SK., YATAKAGZI, YATAKAĞZI CD., YAVUZ SELİM SK., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, YENİ CAMİ SK., YENİ KUYULAR CD., YEŞİL PINAR SK., YILDIZ, YILMAZ, YILMAZ SK., YİĞİT SK., YONCA, YOSUN SK., YUKARI KURTYERİ SK., YUKARI PINAR, YUKARI PINAR SK., YUNUS, YUNUS SK., YURTSEVEN SK., ZAFER CD., ZAFER SK, ZAFER SK., ZİRVE SK.
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|KANDIRA
|AKÇAOVA, AKMEŞE CUMHURİYET, AMBARCI, ANTAPLI, AVDAN, BAGLICA, BAĞLICA, BALCI, BOZBURUN, ÇAVUSOGLU, ÇAVUŞOĞLU, ÇERÇİLİ, DÜGMECILER, DÜĞMECİLER, FERİZLİ, GÜVERCINLIK, GÜVERCİNLİK, HACILAR, KARLI, KOCAKAYMAS, KUBUZCU, ÖMERLI, ÖMERLİ, PELITPINARI, PELİTPINARI, SEYITALILER, SÜLLÜ, YAGCILAR, YAĞCILAR, YENICE, YENİCE, YUSUFÇA
|ABDIPASA MEVKII, ABDİPAŞA MEVKİİ KÜME EVLER, AKÇAOVA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AMBARCI MERKEZ MEVKII, AMBARCI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ANTAPLI MERKEZ MEVKII, ANTAPLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ANTAPLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ANTAPLI-ERİKLİ YOLU SK, AVDAN MERKEZ MEVKII, AVDAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BALCI ARIKLAR MEVKII, BALCI ARIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BIÇAKCILAR MEVKII, BIÇAKCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, BOGALLAR MEVKII, BOGALLAR MEVKII KÜME EVLER, BOĞALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BOZBURUN MERKEZ MEVKII, BOZBURUN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BUDAKLAR MEVKII, BUDAKLAR MEVKII KÜME EVLER, BUDAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUSOGLU MERKEZ MEVKII, ÇAVUŞOĞLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUŞOĞLU YOLU SK., ÇERÇILI MERKEZ MEVKII, ÇERÇİLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇORALLAR MEVKII, ÇORALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, DÜGMECILER, DÜĞMECİLER CD., EKİN SK., EROL SK., FERDENLI MEVKII, FERDENLİ MEVKİİ KÜME EVLER, GEBELI MEVKII, GEBELİ MEVKİİ KÜME EVLER, GONCALAR MEVKII, GONCALAR MEVKİİ, GÜVERCINLIK MERKEZ MEVKII, GÜVERCİNLİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HATIPKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, ISTIKLAL, KALAYCILAR MEVKII, KALAYCILAR MEVKII KÜME EVLER, KALAYCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KÖSELİ MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKII, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, KUYU, KUYU SK., KÜÇÜKLÜ MEVKII, MALAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLI MERKEZ MEVKII, ÖMERLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, RAMADANCAR MEVKİİ KÜME EVLER, SAVKLI MEVKII, SAVKLI MEVKII KÜME EVLER, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII KÜME EVLER, SK., SÜLLÜ AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLLÜ YUKARI MEVKII, SÜLLÜ YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAVKLI MEVKİİ KÜME EVLER, TEZCAN SK., TORAMANLAR MEVKII, TORAMANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, UMUT SK., UZUNLAR MEVKII, UZUNLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAĞCILAR SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, YARAMAZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YENICE MERKEZ MEVKII, YENIKÖY MEVKII, YENİCE MERKEZ MEVKİİ, YENİCE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YENİKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, ZURNACILAR MEVKII, ZURNACILAR MEVKİİ KÜME EVLER
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|KARTEPE
|İBRİKDERE, MAŞUKİYE, UZUNTARLA
|142. SK., 144. SK., 145. SK., 146. SK., 147. SK., 148. SK., 149. SK., 150., 150. SK., 151., 151. SK., 152. SK., 153. SK., 154. SK., 155. SK., 431. SK., D-100 KARAYOLU CD., HACI ARİF CD., SULTAN BEYAZIT CD., TÜRBE SK.
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6 ilçede elektrik kesintisi!
SEDAŞ'ın planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yarın(21 Nisan Pazar) 6 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. İşte kesintiden etkilenecek bölgeler:
20 Nis 2024 - 19:27 - Gündem Yazdır
Mahreç Haber Merkezi
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