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KOTSİAD'tan Gayrimenkul Zirvesi ve Eğitim semineri

Kocaeli Tüm Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği İzmit Subesi, Gayrimenkul Zirvesi ve Eğitim semineri gerçekleştirecek.

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KOTSİAD'tan Gayrimenkul Zirvesi ve Eğitim semineri
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Kocaeli Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği İzmit Şubesi 24-25 Nisan tarihlerinde Gayrimenkul Zirvesi ve Eğitimi semineri düzenleyecek. Katılım ücretsiz olacak. İlgili seminer saat 09.00-17.30 arası Kazıklı Kervansaray Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

KOTSİAD'tan Gayrimenkul Zirvesi ve Eğitim semineri

20 Nis 2024 - 19:58 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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